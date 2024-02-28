Буданов назвав головну умову для переговорів з Росією

Керівник ГУР Кирило Буданов. Фото: УНІАН

Після другої річниці повномасштабної війни Росії в Україні від країн світу почали все частіше лунати заклики до проведення переговорів. Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов назвав умову, за якої це можливо.

Про це очільник ГУР розповів в інтерв'ю NV.

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Буданов розповів, що українська армія мусить змінювати стратегію та тактику відповідно до вимог часу, обставин та технічних і мобілізаційних можливостей — тоді вдасться отримати перевагу на полі бою.

"А значить — матиме більш потужні позиції до початку перемовин про припинення вогню, які рано чи пізно, безумовно, розпочнуться", — сказав він.

Голова розвідки наголосив, що головною та беззаперечною умовою для початку переговорів має бути звільнення всієї окупованої української території від березня 2014 року.

За його словами, росіяни йдуть на поступки лише коли відчувають небезпеку для власного існування, тому необхідно створити для них таке відчуття.

Буданов пояснив, що найліпшим варіантом для нас є не лише вихід на визнані кордони, а й "повний розвал країни-окупанта". На його думку, це може статися лише зсередини.

Нагадаємо, 28 лютого президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що його країна готова надати майданчик для переговорів України та Росії. Він вважає, що дипломатичний спосіб є основним у вирішення конфлікту.

Також ми писали, що представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що переговори з Україною відбуватимуться з "урахуванням ситуації на фронті". Однак повернення анексованих територій навіть не обговорюватиметься.