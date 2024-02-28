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Буданов назвал главное условие для переговоров с Россией

28 февраля 2024 23:53
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Буданов назвал главное условие для переговоров с Россией
Руководитель ГУР Кирилл Буданов. Фото: УНИАН
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

После второй годовщины полномасштабной войны России в Украине от стран мира стали все чаще раздаваться призывы к проведению переговоров. Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов назвал условие, при котором это возможно.

Об этом глава ГУР рассказал в интервью NV.

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Буданов рассказал, что украинская армия должна изменить стратегию и тактику в соответствии с требованиями времени, обстоятельств и технических и мобилизационных возможностей — тогда удастся получить преимущество на поле боя.

"А значит, будет иметь более мощные позиции до начала переговоров о прекращении огня, которые рано или поздно, безусловно, начнутся", — сказал он.

Глава разведки подчеркнул, что главным и безоговорочным условием для начала переговоров должно быть освобождение всей оккупированной украинской территории с марта 2014 года.

По его словам, россияне идут на уступки, только когда испытывают опасность для собственного существования, поэтому необходимо создать для них такое ощущение.

Буданов объяснил, что лучшим вариантом для нас является не только выход на признанные границы, но и "полный развал страны-оккупанта". По его мнению, это может произойти только изнутри.

Напомним, 28 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова предоставить площадку для переговоров Украины и России. Он считает, что дипломатический способ является основным в разрешении конфликта.

Также мы писали, что представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что переговоры с Украиной будут проходить с учетом ситуации на фронте. Однако возвращение аннексированных территорий даже не будет обсуждаться.

переговоры
деоккупация Украины
Кирилл Буданов
война в Украине
Россия

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