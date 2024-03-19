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Чехія намагається доставити Україні боєприпаси, – Павел

19 березня 2024 03:19
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Чехія намагається доставити Україні боєприпаси, – Павел
Прехидент Чехії Петр Павел. Фото: ОП
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Чехія намагається доставити Україні боєприпаси "так швидко, як це можливо". Таку заяву зробив чеський президент Петр Павел.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналіста Радіо Свобода.

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Допомога Чехії Україні

"Виробництво необхідної кількості снарядів потребує часу. Це вимагає збільшення потужностей нашого виробництва. Але Україна потребує снарядів зараз. Ми не можемо чекати на європейські компанії, тому ми намагаємося знайти боєприпаси всюди, де можемо. Доставити її в Україну так швидко, наскільки це можливо. Але паралельно збільшуємо власні потужності", — сказав Павел.

Петер Павел очікує, що найближчим часом у Європі зможуть виробляти "необхідну кількість боєприпасів".

"У найближчому майбутньому європейські компанії зможуть виробляти необхідну кількість боєприпасів, щоб поповнити запаси європейських країн, а також, щоб забезпечити Україну боєприпасами, якщо вона ще їх потребуватиме у найближчому майбутньому", — додав президент Чехії.

Нагадаємо, раніше в Болгарії помітили розконсервовані радянські гаубиці "Гвоздика" та бронемашини БРДМ-2, які, ймовірно, будуть направляти до України

Водночас комітет з оборони парламенту країни підтримав рішення про надання Україні надлишків ПЗРК на болгарських військових складах та зенітних ракет для радянських систем ППО.

Чехія
військова допомога
Україна

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