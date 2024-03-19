Чехия пытается доставить Украине боеприпасы, – Павел
Чехия пытается доставить Украине боеприпасы "так быстро, как это возможно". Такое заявление сделал чешский президент Петр Павел.
Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналиста Радио Свобода.
Помощь Чехии Украине
"Производство необходимого количества снарядов требует времени. Это требует увеличения мощностей нашего производства. Но Украина нуждается в снарядах сейчас. Мы не можем ждать европейских компаний, поэтому мы пытаемся найти боеприпасы повсюду, где можем. Доставить ее в Украину так быстро, насколько это возможно. Но параллельно увеличиваем собственные мощности", — сказал Павел.
Петер Павел ожидает, что в ближайшее время в Европе смогут производить необходимое количество боеприпасов.
"В ближайшем будущем европейские компании смогут производить необходимое количество боеприпасов, чтобы пополнить запасы европейских стран, а также, чтобы обеспечить Украину боеприпасами, если она еще будет нуждаться в ближайшем будущем", — добавил президент Чехии.
Напомним, ранее в Болгарии заметили расконсервированные советские гаубицы "Гвоздика" и бронемашины БРДМ-2, которые, вероятно, будут направляться в Украину .
В то же время, комитет по обороне парламента страны поддержал решение о предоставлении Украине излишков ПЗРК на болгарских военных складах и зенитных ракет для советских систем ПВО.
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