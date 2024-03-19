Чехия пытается доставить Украине боеприпасы, – Павел

Прехидент Чехии Петр Павел. Фото: ОП

Чехия пытается доставить Украине боеприпасы "так быстро, как это возможно". Такое заявление сделал чешский президент Петр Павел.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналиста Радио Свобода.

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Помощь Чехии Украине

"Производство необходимого количества снарядов требует времени. Это требует увеличения мощностей нашего производства. Но Украина нуждается в снарядах сейчас. Мы не можем ждать европейских компаний, поэтому мы пытаемся найти боеприпасы повсюду, где можем. Доставить ее в Украину так быстро, насколько это возможно. Но параллельно увеличиваем собственные мощности", — сказал Павел.

Петер Павел ожидает, что в ближайшее время в Европе смогут производить необходимое количество боеприпасов.

"В ближайшем будущем европейские компании смогут производить необходимое количество боеприпасов, чтобы пополнить запасы европейских стран, а также, чтобы обеспечить Украину боеприпасами, если она еще будет нуждаться в ближайшем будущем", — добавил президент Чехии.

Напомним, ранее в Болгарии заметили расконсервированные советские гаубицы "Гвоздика" и бронемашины БРДМ-2, которые, вероятно, будут направляться в Украину .

В то же время, комитет по обороне парламента страны поддержал решение о предоставлении Украине излишков ПЗРК на болгарских военных складах и зенитных ракет для советских систем ПВО.