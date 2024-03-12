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Чим займаються екіпажі медеваків під час чергування

12 березня 2024 05:58
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Чим займаються екіпажі медеваків під час чергування
Бойові медики, які допомагають ЗСУ. Фото: "АрміяInform"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Під час чергувань медики, які є членами евакуаційних екіпажів, повинні постійно слухати усі батальйонні канали на рації. Це потрібно для того, аби мати повну інформацію, зокрема, і щодо можливої евакуації поранених.

Про це розповів засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський, який зараз служить у ЗСУ на посаді бойового медика у медичній службі "Ульф".

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Постійно з раціями

За словами Дмитра Козятинського, чергові екіпажі безперервно слухають усі батальйонні канали на раціях — для того, аби не пропустити жодної події, яка може їх стосуватися.

"Інші екіпажі теж тримають рації включеними, щоб хоча б загалом бути обізнаними в ситуації, а також завжди мають бути готовими швидко зібратись і виїхати", — зазначив бойовий медик.

Історії з чергувань

Козятинський розповів, що іноді під час чергування бувають справді сюрреалістичні ситуації.

"Ти читаєш книгу чи готуєш обід, а по рації тим часом чутно, як піхота веде важкий бій зі штурмовою групою противника", — пояснив медик.

Нагадаємо, раніше Дмитро Козятинський розповів про те, в яких умовах і де живуть екіпажі евакуаційних медичних автомобілів на театрі бойових дій, а також про те, яка техніка потрібна екіпажам евакуаційних автомобілів.

ЗСУ
медики
армія
військові
війна в Україні

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