Чем занимаются экипажи медеваков во время дежурства
Во время дежурств медики, являющиеся членами эвакуационных экипажей, должны постоянно слушать все батальонные каналы на рации. Это нужно для того, чтобы получить полную информацию, в частности, и о возможной эвакуации раненых.
Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".
Постоянно с рациями
По словам Дмитрия Козятинского, дежурные экипажи непрерывно слушают все батальонные каналы на рациях — для того, чтобы не пропустить ни одного события, которое может их касаться.
"Другие экипажи тоже держат рации включенными, чтобы хотя бы в общем быть осведомленными в ситуации, а также всегда должны быть готовы быстро собраться и уехать", — отметил боевой медик.
Истории из дежурств
Козятинский рассказал, что иногда во время дежурства бывают действительно сюрреалистические ситуации.
"Ты читаешь книгу или готовишь обед, а по рации между тем слышно, как пехота ведет тяжелое сражение со штурмовой группой противника", — пояснил медик.
Напомним, ранее Дмитрий Козятинский рассказал о том, в каких условиях и где живут экипажи эвакуационных медицинских автомобилей на театре боевых действий, а также о том, какая техника нужна экипажам эвакуационных автомобилей.
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