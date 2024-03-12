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Чем занимаются экипажи медеваков во время дежурства

12 марта 2024 05:58
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Владимир Мыленко
журналист
Чем занимаются экипажи медеваков во время дежурства
Боевые медики, помогающие ВСУ. Фото: "АрмияInform"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Во время дежурств медики, являющиеся членами эвакуационных экипажей, должны постоянно слушать все батальонные каналы на рации. Это нужно для того, чтобы получить полную информацию, в частности, и о возможной эвакуации раненых.

Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".

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Постоянно с рациями

По словам Дмитрия Козятинского, дежурные экипажи непрерывно слушают все батальонные каналы на рациях — для того, чтобы не пропустить ни одного события, которое может их касаться.

"Другие экипажи тоже держат рации включенными, чтобы хотя бы в общем быть осведомленными в ситуации, а также всегда должны быть готовы быстро собраться и уехать", — отметил боевой медик.

Истории из дежурств

Козятинский рассказал, что иногда во время дежурства бывают действительно сюрреалистические ситуации.

"Ты читаешь книгу или готовишь обед, а по рации между тем слышно, как пехота ведет тяжелое сражение со штурмовой группой противника", — пояснил медик.

Напомним, ранее Дмитрий Козятинский рассказал о том, в каких условиях и где живут экипажи эвакуационных медицинских автомобилей на театре боевых действий, а также о том, какая техника нужна экипажам эвакуационных автомобилей.

ВСУ
медики
армия
военные
война в Украине

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