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Чому росіяни останнім часом збільшили кількість ударів КАБами

10 березня 2024 06:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Чому росіяни останнім часом збільшили кількість ударів КАБами
Російська керована авіабомба. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У лютому російські окупаційні війська збільшили кількість повітряних атак з використанням керованих авіабомб. Причиною такого кроку стала зміна тактики окупантів під час штурму Авдіївки.

Про це наголосив у коментарі Новини.LIVE військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Зміна тактики росіян

У лютому російські окупаційні війська різко збільшили кількість повітряних атак по позиціях українських військ та містах України із використанням керованих авіаційних бомб.

Причиною такого кроку, наголосив Дмитро Снєгирьов, є зміна тактики російських військ в районі Авдіївки.

Чому збільшилася кількість атак керованими авіабомбами

Окупаційне командування вирішило, зважаючи на перебіг бахмутської та вугледарської операцій, змінити акцент у штурмових діях.

"Замість атак на землі росіяни вирішили перш за все завдавати потужних авіаційних ударів по позиціях ЗСУ", — підкреслив Снєгирьов

Саме це і спровокувало початок активного використання КАБів (керованих авіаційних бомб).

Нагадаємо, днями російські окупанти вдарили по тепловій електростанції у Кураховому Донецької області. Для чергової атаки ворог використовував керовані авіаційні бомби.

російські війська
ЗСУ
Дмитро Снєгирьов
війна в Україні
авіабомба

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