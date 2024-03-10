Чому росіяни останнім часом збільшили кількість ударів КАБами

Російська керована авіабомба. Фото: росЗМІ

У лютому російські окупаційні війська збільшили кількість повітряних атак з використанням керованих авіабомб. Причиною такого кроку стала зміна тактики окупантів під час штурму Авдіївки.

Про це наголосив у коментарі Новини.LIVE військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Зміна тактики росіян

У лютому російські окупаційні війська різко збільшили кількість повітряних атак по позиціях українських військ та містах України із використанням керованих авіаційних бомб.

Причиною такого кроку, наголосив Дмитро Снєгирьов, є зміна тактики російських військ в районі Авдіївки.

Чому збільшилася кількість атак керованими авіабомбами

Окупаційне командування вирішило, зважаючи на перебіг бахмутської та вугледарської операцій, змінити акцент у штурмових діях.

"Замість атак на землі росіяни вирішили перш за все завдавати потужних авіаційних ударів по позиціях ЗСУ", — підкреслив Снєгирьов

Саме це і спровокувало початок активного використання КАБів (керованих авіаційних бомб).

Нагадаємо, днями російські окупанти вдарили по тепловій електростанції у Кураховому Донецької області. Для чергової атаки ворог використовував керовані авіаційні бомби.