Почему россияне в последнее время увеличили количество ударов УАБами
В феврале российские оккупационные войска увеличили количество воздушных атак с использованием управляемых авиабомб. Причиной такого шага стало изменение тактики окупантов во время штурма Авдеевки.
Об этом отметил в комментарии Новини.LIVE военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.
Смена тактики россиян
В феврале российские оккупационные войска резко увеличили количество воздушных атак по позициям украинских войск и городам Украины с использованием управляемых авиационных бомб.
Причиной такого шага, подчеркнул Дмитрий Снегирев, изменение тактики российских войск в районе Авдеевки.
Почему увеличилось количество атак управляемыми авиабомбами
Оккупационное командование решило, учитывая ход бахмутской и угледарской операций, изменить акцент в штурмовых действиях.
"Вместо атак на земли россияне решили прежде всего наносить мощные авиационные удары по позициям ВСУ", — подчеркнул Снегирев.
Именно это и спровоцировало начало активного использования УАБ (управляемых авиационных бомб).
Напомним, на днях российские оккупанты ударили по тепловой электростанции в Курахово Донецкой области. Для очередной атаки враг использовал управляемые авиационные бомбы.
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