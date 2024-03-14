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Чому Україна почала активно атакувати російські НПЗ

14 березня 2024 18:27
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Чому Україна почала активно атакувати російські НПЗ
Пожежа на Рязанському НПЗ після атаки дронів. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Активізація українських ударів по російських нафтопереробних заводах пов’язана зі збільшенням морського експорту нафти з Росії. Україна змінила тактику і почала бити відразу по кількох російських НПЗ одночасно.

Про це наголосив у коментарі Новини.LIVE військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Відповідь на російський морський експорт

За словами Дмитра Снєгирьова, активізація українських атак на російські нафтопереробні заводи розпочалася на фоні зростання кількості вивезеної з Росії на зовнішні ринки нафти морським шляхом.

"За чотири тижні середній дохід зріс приблизно на 50 млн доларів — до позначки 1,66 млрд доларів за тиждень", — наголосив експерт.

Тільки з тихоокеанського порту Козьміно минулого тижня було завантажено 11 танкерів.

"Це лише на 1 танкер менше рекордного показника", — підкреслив Снєгирьов.

Зміна української стратегії

Саме це збільшення експорту нафти з Росії морським шляхом і спровокувало активізацію українських атак на російські НПЗ.

"Причому — важлива деталь — ці удари, на відміну від попередніх подібних спроб, завдаються одночасно по кількох об’єктах. Це є очевидна зміна української стратегії, з метою завдати максимальних одномоментних збитків російській нафтовій галузі", — наголосив Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, що нещодавні атаки Сил оборони України призвели до зупинки роботи трьох головних нафтопереробних заводів у Росії. За даними ЗМІ, ці об'єкти становлять близько 12% потужностей РФ. 

Також ми писали про те, що у російській Рязані 13 березня після трьох вибухів зайнялася нафтобаза. Того ж дня у Волгодонську Ростовської області прогриміли вибухи неподалік від Ростовської АЕС. 

ЗСУ
НПЗ
дрони
війна в Україні
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