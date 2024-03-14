Чому Україна почала активно атакувати російські НПЗ
Активізація українських ударів по російських нафтопереробних заводах пов’язана зі збільшенням морського експорту нафти з Росії. Україна змінила тактику і почала бити відразу по кількох російських НПЗ одночасно.
Про це наголосив у коментарі Новини.LIVE військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.
Відповідь на російський морський експорт
За словами Дмитра Снєгирьова, активізація українських атак на російські нафтопереробні заводи розпочалася на фоні зростання кількості вивезеної з Росії на зовнішні ринки нафти морським шляхом.
"За чотири тижні середній дохід зріс приблизно на 50 млн доларів — до позначки 1,66 млрд доларів за тиждень", — наголосив експерт.
Тільки з тихоокеанського порту Козьміно минулого тижня було завантажено 11 танкерів.
"Це лише на 1 танкер менше рекордного показника", — підкреслив Снєгирьов.
Зміна української стратегії
Саме це збільшення експорту нафти з Росії морським шляхом і спровокувало активізацію українських атак на російські НПЗ.
"Причому — важлива деталь — ці удари, на відміну від попередніх подібних спроб, завдаються одночасно по кількох об’єктах. Це є очевидна зміна української стратегії, з метою завдати максимальних одномоментних збитків російській нафтовій галузі", — наголосив Дмитро Снєгирьов.
Нагадаємо, що нещодавні атаки Сил оборони України призвели до зупинки роботи трьох головних нафтопереробних заводів у Росії. За даними ЗМІ, ці об'єкти становлять близько 12% потужностей РФ.
Також ми писали про те, що у російській Рязані 13 березня після трьох вибухів зайнялася нафтобаза. Того ж дня у Волгодонську Ростовської області прогриміли вибухи неподалік від Ростовської АЕС.
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