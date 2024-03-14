Почему Украина начала активно атаковать российские НПЗ

Пожар на Рязанском НПЗ после атаки дронов. Фото: росСМИ

Активизация украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам связана с увеличением морского экспорта нефти из России. Украина сменила тактику и начала бить сразу по нескольким российским НПЗ одновременно.

Об этом отметил в комментарии Новини.LIVE военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Ответ на российский морской экспорт

По словам Дмитрия Снегирева, активизация украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы началась на фоне роста количества вывезенной из России на внешние рынки нефти морским путем.

"За четыре недели средний доход вырос примерно на 50 млн долларов — до отметки 1,66 млрд долларов в неделю", — подчеркнул эксперт.

Только из тихоокеанского порта Козьмино на прошлой неделе было загружено 11 танкеров.

"Это всего на 1 танкер меньше рекордного показателя", — подчеркнул Снегирев.

Изменение украинской стратегии

Именно это увеличение экспорта нефти из России по морскому пути и спровоцировало активизацию украинских атак на российские НПЗ.

"Причем — важная деталь — эти удары, в отличие от предыдущих подобных попыток, наносятся одновременно по нескольким объектам. Это очевидное изменение украинской стратегии с целью нанести максимальный одномоментный ущерб российской нефтяной отрасли", — подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Напомним, что недавние атаки Сил обороны Украины привели к остановке работы трех главных нефтеперерабатывающих заводов в России. По данным СМИ, эти объекты составляют около 12% мощностей РФ.

Также мы писали о том, что в российской Рязани 13 марта после трех взрывов загорелась нефтебаза. В тот же день в Волгодонске в Ростовской области прогремели взрывы неподалеку от Ростовской АЭС.