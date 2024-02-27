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Чому Захід заговорив про війська НАТО в Україні навіть без прохання України

27 лютого 2024 23:05
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Чому Захід заговорив про війська НАТО в Україні навіть без прохання України
Українські військові біля штабквартири НАТО. Фото: Twitter НАТО
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Захід заговорив про можливість відправки військ НАТО до України без попередніх сигналів з боку самої України тому, що це питання, скоріш за все, уже давно обговорюється у Євросоюзі. І тільки позиція деяких країн не дає цій ідеї поки що втілитися у життя.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

Ідея послати війська НАТО до України з’явилася не учора

Усі попередні кроки у царині військової допомоги — постачання зброї, боєприпасів, військової техніки тощо — Захід робив у відповідь на запити та прохання України. А тема можливої відправки військ НАТО до нашої держави виникла без попередніх заяв українського військово-політичного керівництва.

"Це означає, що подібні ідеї уже циркулюють у середовищі європейських лідерів. І тільки позиція окремих осіб не дозволяє зробити це уже зараз", — упевнений Дмитро Снєгирьов.

Європа будує новий безпековий порядок

Він також наголосив, що дуже важливим є те, хто саме зробив таку заяву – а це представник однієї із головних країн Євросоюзу, а не Польща чи країни Балтії, які зазвичай займають найрізкішу позицію щодо Росії.

"Це можна трактувати як кардинальну зміну світогляду ЄС щодо ставлення до Росії. І взагалі про побудову нової безпекової системи Старого світу", — підкреслив експерт.

Нагадаємо, що Президент Франції Емманюель Макрон після конференції з підтримки України, яка відбулася у Парижі, заявив, що не можна виключити  відправку до України військових НАТО, щоправда, щодо цього наразі немає згоди. Також він анонсував створення для України коаліції з надання далекобійної зброї.

НАТО
ЗСУ
військова допомога
Дмитро Снєгирьов
війна в Україні

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