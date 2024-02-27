Чому Захід заговорив про війська НАТО в Україні навіть без прохання України

Українські військові біля штабквартири НАТО. Фото: Twitter НАТО

Захід заговорив про можливість відправки військ НАТО до України без попередніх сигналів з боку самої України тому, що це питання, скоріш за все, уже давно обговорюється у Євросоюзі. І тільки позиція деяких країн не дає цій ідеї поки що втілитися у життя.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

Ідея послати війська НАТО до України з’явилася не учора

Усі попередні кроки у царині військової допомоги — постачання зброї, боєприпасів, військової техніки тощо — Захід робив у відповідь на запити та прохання України. А тема можливої відправки військ НАТО до нашої держави виникла без попередніх заяв українського військово-політичного керівництва.

"Це означає, що подібні ідеї уже циркулюють у середовищі європейських лідерів. І тільки позиція окремих осіб не дозволяє зробити це уже зараз", — упевнений Дмитро Снєгирьов.

Європа будує новий безпековий порядок

Він також наголосив, що дуже важливим є те, хто саме зробив таку заяву – а це представник однієї із головних країн Євросоюзу, а не Польща чи країни Балтії, які зазвичай займають найрізкішу позицію щодо Росії.

"Це можна трактувати як кардинальну зміну світогляду ЄС щодо ставлення до Росії. І взагалі про побудову нової безпекової системи Старого світу", — підкреслив експерт.

Нагадаємо, що Президент Франції Емманюель Макрон після конференції з підтримки України, яка відбулася у Парижі, заявив, що не можна виключити відправку до України військових НАТО, щоправда, щодо цього наразі немає згоди. Також він анонсував створення для України коаліції з надання далекобійної зброї.