Почему Запад заговорил о войсках НАТО в Украине даже без просьбы Украины

Украинские военные возле штаб-квартиры НАТО. Фото: Twitter НАТО

Запад заговорил о возможности отправки войск НАТО в Украину без предварительных сигналов со стороны самой Украины потому, что этот вопрос, скорее всего, уже давно обсуждается в Евросоюзе. И только позиция некоторых стран не дает этой идее пока воплотиться в жизнь.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

Идея послать войска НАТО в Украину появилась не вчера

Все предыдущие шаги в области военной помощи — снабжение оружием, боеприпасами, военной техникой и т. д. — Запад делал в ответ на запросы и просьбы Украины. Тема возможной отправки войск НАТО в наше государство возникла без предварительных заявлений украинского военно-политического руководства.

"Это значит, что подобные идеи уже циркулируют в среде европейских лидеров. И только позиция отдельных лиц не позволяет сделать это уже сейчас", — уверен Дмитрий Снегирев.

Европа строит новый порядок безопасности

Он также подчеркнул, что очень важно то, кто именно сделал такое заявление — а это представитель одной из главных стран Евросоюза, а не Польша или страны Балтии, которые обычно занимают самую резкую позицию в отношении России.

"Это можно трактовать как кардинальное изменение мировоззрения ЕС по отношению к России. И вообще о построении новой системы безопасности Старого света", — подчеркнул эксперт.

Напомним, что Президент Франции Эмманюэль Макрон после состоявшейся в Париже конференции по поддержке Украины заявил, что нельзя исключить отправку в Украину военных НАТО, правда, по этому поводу пока нет согласия. Также он анонсировал создание для Украины коалиции по предоставлению дальнобойного оружия.