Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військо arrow Дружина "азовця" розповіла про жахливі тортури в полоні РФ arrow

Дружина "азовця" розповіла про жахливі тортури в полоні РФ

5 березня 2024 23:42
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Дружина "азовця" розповіла про жахливі тортури в полоні РФ
Заступниця голови Асоціації сімей захисників "Азовсталі" Юлія Федосюк. Фото: скриншот
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Тортури побиттям та ударами електрошокерів, заборона лежати, розмовляти та навіть падати від знесилення, а до того ж психологічні знущання. Це лише частина того, що переживають українські військовополонені в Росії.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповіла Юлія Федосюк, заступниця голови Асоціації сімей захисників "Азовсталі".

Читайте також:

Російські тортури над військовополоненими

Чоловік Юлій Федосюк Арсеній був у полоні росіян 7 місяців. Повернувся в Україну наприкінці 2022 року. Юлія каже, спершу не впізнала чоловіка — це був просто скелет, обтягнутий шкірою з безліччю слідів тортур. 

"У них же така техніка є, коли вони одночасно б'ють у три різні точки: по нозі, в шию і в руку. Це може бути 100-200 ударів, поки не скажеш щось, що вони хочуть почути", — розповіла Юлія. 

А почути росіяни хотіли найабсурдніші речі. Метою було, щоб українські бійці взяли на себе відповідальність за російські злочини. І це навіть не для зйомок на камеру. 

"Арсенія запитували, хто розбомбив Маріупольський театр. І це при тому, що "Азов" ніколи в житті не мав авіації і взагалі у них на той час вже БК закінчувався. Або питання — а скільки ти дітей вбив? Мабуть, в якийсь момент він на себе щось брав, тому що неможливо все це терпіти", — повідомила дружина бійця "Азову". 

Також часто застосовували удари електрошокером до втрати свідомості.  

Окрім фізичних тортур, були й психологічні. Потрібно було ходити з піднятими руками, годинами стояти в незручних позах, не можна лежати, дивитись у вікно, розмовляти та ходити в туалет після 21:00. 

Якщо ж люди падали, їх били палками, доки ті не встануть 

"Усе це називається спеціальна дисципліна, яка має на меті зламати людину, щоб ти відчув себе нічим і низьким сортом. Тому Арсеній після полону виглядав жахливо і єдине, що його прикрашало, це радість від повернення додому. Він не вірив, що це сталося", — повідомила Юлія Федосюк.

Нагадаємо, Дмитро Лубінець розповів, що наразі Україні вдалося ідентифікувати понад 2 800 тіл та фрагментів загиблих українських військових. 

Також зазначимо, що у Києві 3 березня відбулась масштабна акція на підтримку полонених бійців полку спеціального призначення "Азов".

військові
полонені
полк "Азов"
військові злочини
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

29 лютого 2024
Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

29 лютого 2024
Новина з відео

21:48 Чим слід обробляти яблуні після зими — врожай буде чистим та багатим

4 березня 2024

07:25 Два однакових пікапи приховують шість відмінностей — знайдіть їх за 10 секунд