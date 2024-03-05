Дружина "азовця" розповіла про жахливі тортури в полоні РФ

Заступниця голови Асоціації сімей захисників "Азовсталі" Юлія Федосюк. Фото: скриншот

Тортури побиттям та ударами електрошокерів, заборона лежати, розмовляти та навіть падати від знесилення, а до того ж психологічні знущання. Це лише частина того, що переживають українські військовополонені в Росії.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповіла Юлія Федосюк, заступниця голови Асоціації сімей захисників "Азовсталі".

Читайте також:

Російські тортури над військовополоненими

Чоловік Юлій Федосюк Арсеній був у полоні росіян 7 місяців. Повернувся в Україну наприкінці 2022 року. Юлія каже, спершу не впізнала чоловіка — це був просто скелет, обтягнутий шкірою з безліччю слідів тортур.

"У них же така техніка є, коли вони одночасно б'ють у три різні точки: по нозі, в шию і в руку. Це може бути 100-200 ударів, поки не скажеш щось, що вони хочуть почути", — розповіла Юлія.

А почути росіяни хотіли найабсурдніші речі. Метою було, щоб українські бійці взяли на себе відповідальність за російські злочини. І це навіть не для зйомок на камеру.

"Арсенія запитували, хто розбомбив Маріупольський театр. І це при тому, що "Азов" ніколи в житті не мав авіації і взагалі у них на той час вже БК закінчувався. Або питання — а скільки ти дітей вбив? Мабуть, в якийсь момент він на себе щось брав, тому що неможливо все це терпіти", — повідомила дружина бійця "Азову".

Також часто застосовували удари електрошокером до втрати свідомості.

Окрім фізичних тортур, були й психологічні. Потрібно було ходити з піднятими руками, годинами стояти в незручних позах, не можна лежати, дивитись у вікно, розмовляти та ходити в туалет після 21:00.

Якщо ж люди падали, їх били палками, доки ті не встануть

"Усе це називається спеціальна дисципліна, яка має на меті зламати людину, щоб ти відчув себе нічим і низьким сортом. Тому Арсеній після полону виглядав жахливо і єдине, що його прикрашало, це радість від повернення додому. Він не вірив, що це сталося", — повідомила Юлія Федосюк.

Нагадаємо, Дмитро Лубінець розповів, що наразі Україні вдалося ідентифікувати понад 2 800 тіл та фрагментів загиблих українських військових.

Також зазначимо, що у Києві 3 березня відбулась масштабна акція на підтримку полонених бійців полку спеціального призначення "Азов".