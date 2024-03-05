Жена "азовца" рассказала об ужасных пытках в плену РФ

Заместитель главы Ассоциации семей защитников "Азовстали" Юлия Федосюк. Фото: скриншот

Пытки избиением и ударами электрошокеров, запрет лежать, разговаривать и даже падать от упадка сил, а к тому же психологические издевательства. Это лишь часть того, что переживают украинские военнопленные в России.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказала Юлия Федосюк, заместитель главы Ассоциации семей защитников "Азовстали".

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Муж Юлий Федосюк Арсений был в плену у россиян 7 месяцев. Вернулся в Украину в конце 2022 года. Юлия говорит, сначала не узнала мужчину — это был просто скелет, обтянутый кожей с множеством следов пыток.

"У них же такая техника есть, когда они одновременно бьют в три разные точки: по ноге, в шею и в руку. Это может быть 100-200 ударов, пока не скажешь что-то, что они хотят услышать", — рассказала Юлия.

А услышать россияне хотели самые абсурдные вещи. Целью было, чтобы украинские бойцы взяли на себя ответственность за российские преступления. И это даже не для съемок на камеру.

"Арсения спрашивали, кто разбомбил Мариупольский театр. И это при том, что у "Азова" никогда в жизни не было авиации и вообще у них к тому времени уже БК заканчивался. Или вопрос — а сколько ты детей убил? Пожалуй, в какой-то момент он на себя что-то брал, потому что невозможно все это терпеть", — сообщила жена бойца "Азова".

Также часто применяли удары электрошокером до потери сознания.

Кроме физической пытки, были и психологические. Требовалось ходить с поднятыми руками, часами стоять в неудобных позах, нельзя лежать, смотреть в окно, разговаривать и ходить в туалет после 21:00.

Если же люди падали, их били палками, пока те не встанут.

"Все это называется специальная дисциплина, цель которой сломать человека, чтобы ты почувствовал себя ничем и низким сортом. Поэтому Арсений после плена выглядел ужасно и единственное, что его украшало, это радость от возвращения домой. Он не верил, что это произошло", — сообщила Юлия Федосюк.

Напомним, Дмитрий Лубинец рассказал, что в настоящее время Украине удалось идентифицировать более 2800 тел и фрагментов погибших украинских военных.

Также отметим, что в Киеве 3 марта прошла масштабная акция в поддержку пленных бойцов полка специального назначения "Азов".