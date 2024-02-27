Два роки захищали Авдіївку — бійці 110-ї бригади вперше пішли на ротацію

Український військовий 110-ї бригади. Фото: facebook.com/110separatebrigade

Українські військові 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка вперше з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів пішли на ротацію. Вони протягом двох років активно захищали Авдіївку Донецької області.

Про це бригада повідомила у Facebook у вівторок, 27 лютого.

Ротація 110-ї бригади

"Ми виходимо на відпочинок. Виходимо з високо піднятою головою. За два роки протистояння нарешті ротація. Ми будемо набиратися сил, щоб знову бити ворога. Підрозділам, що нас змінили бажаємо витримки та якомога більше знищити "орків", — йдеться у повідомленні.

Бійці подякували Авдіївській, Мирноградській, Покровській військово-цивільним адміністраціям та керівництву Авдіївського коксохімічного заводу. Вони наголосили, що без їхнього сприяння військовим було б набагато важче стримувати навалу росіян.

"Ваша допомога — безцінна! В єдності ми непереможні! "Імперія" має розпастися!" — йдеться у повідомленні.

Допис 110-ї бригади. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 17 лютого стало відомо, що підрозділи ЗСУ покинули Авдіївку після кількох місяців безперервних штурмів російських військових.

Вчора українські захисники також відійшли від села Ласточкине. Наразі на захід від Авдіївки точаться важкі бої з противником. За декілька останніх діб росіяни здійснили декілька наступів на Степове та Бердичів, проте ЗСУ відбили штурми ворога.

А в самому окупованому місті росіяни вже почали видавати російські паспорти місцевим жителям, тішачись "визволянням" Авдіївки.