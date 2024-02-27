Два года защищали Авдеевку — бойцы 110-й бригады впервые пошли на ротацию

Украинский военный 110-й бригады. Фото: facebook.com/110separatebrigade

Украинские военные 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко впервые с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов пошли на ротацию. Они в течение двух лет активно защищали Авдеевку Донецкой области.

Об этом бригада сообщила в Facebook во вторник, 27 февраля.

Ротация 110-й бригады

"Мы выходим на отдых. Выходим с высоко поднятой головой. За два года противостояния наконец-то ротация. Мы будем набираться сил, чтобы снова бить врага. Подразделениям, что нас сменили желаем выдержки и как можно больше уничтожить "орков", — говорится в сообщении.

Бойцы поблагодарили Авдеевскую, Мирноградскую, Покровскую военно-гражданские администрации и руководство Авдеевского коксохимического завода. Они подчеркнули, что без их содействия военным было бы гораздо труднее сдерживать нашествие россиян.

"Ваша помощь — бесценна! В единстве мы непобедимы! "Империя" должна распасться!" — говорится в сообщении.

Пост 110-й бригады. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 17 февраля стало известно, что подразделения ВСУ покинули Авдеевку после нескольких месяцев непрерывных штурмов российских военных.

Вчера украинские защитники также отошли от села Ласточкино. Сейчас западнее Авдеевки идут тяжелые бои с противником. За несколько последних суток россияне совершили несколько наступлений на Степное и Бердичев, однако ВСУ отразили штурмы врага.

А в самом оккупированном городе россияне уже начали выдавать российские паспорта местным жителям, радуясь "освобождению" Авдеевки.