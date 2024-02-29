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Два тижні без світла — мер Нової Каховки розповів про ситуацію в місті

29 лютого 2024 05:55
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Два тижні без світла — мер Нової Каховки розповів про ситуацію в місті
Вʼїзд у Нову Каховку. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

У Новій Каховці вже більше двох тижнів практично відсутнє електропостачання. Також інтернет та воду вмикають погодинно в деяких районах. 

Про це Новини.LIVE розповів міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко. 

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Ситуація в Новій Каховці

Останні два тижні Нова Каховка схожа на місто-привид. Усе через майже постійну відсутність світла. 

"Світла немає. А так як місто 17 років тому перейшло на індивідуальне опалення — а це все котли, а котли без електроенергії не працюють – то це холод в приміщеннях житлових. З іншого боку — це непрацюючі холодильники", — розповів мер міста. 

Не працює також практично інтернет. У тій частині міста, яка ближча до Дніпра — стара частина міста, як кажуть місцеві — світло є, а ось інтернет та воду вмикають погодинно.

А в більш сучасному мікрорайоні Сокіл немає ні світла, ні тепла, ні інтернету практично весь час.

З чим повʼязані перебої наразі достеменно невідомо.

Нагадаємо, 27 лютого в Новій Каховці підірвали дві будівлі, у яких окупанти облаштували виборчі дільниці до голосування за президента Росії.  

війна
Херсонська область
електропостачання
окупація
Нова Каховка
світло

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