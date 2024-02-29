Два тижні без світла — мер Нової Каховки розповів про ситуацію в місті
У Новій Каховці вже більше двох тижнів практично відсутнє електропостачання. Також інтернет та воду вмикають погодинно в деяких районах.
Про це Новини.LIVE розповів міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко.
Ситуація в Новій Каховці
Останні два тижні Нова Каховка схожа на місто-привид. Усе через майже постійну відсутність світла.
"Світла немає. А так як місто 17 років тому перейшло на індивідуальне опалення — а це все котли, а котли без електроенергії не працюють – то це холод в приміщеннях житлових. З іншого боку — це непрацюючі холодильники", — розповів мер міста.
Не працює також практично інтернет. У тій частині міста, яка ближча до Дніпра — стара частина міста, як кажуть місцеві — світло є, а ось інтернет та воду вмикають погодинно.
А в більш сучасному мікрорайоні Сокіл немає ні світла, ні тепла, ні інтернету практично весь час.
З чим повʼязані перебої наразі достеменно невідомо.
Нагадаємо, 27 лютого в Новій Каховці підірвали дві будівлі, у яких окупанти облаштували виборчі дільниці до голосування за президента Росії.
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