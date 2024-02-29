Две недели без света — мэр Новой Каховки рассказал о ситуации в городе

Въезд в Новую Каховку. Фото: google.com

В Новой Каховке уже больше двух недель практически отсутствует электроснабжение. Интернет и воду включают почасово в некоторых районах.

Об этом Новини.LIVE рассказал городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко.

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Ситуация в Новой Каховке

Последние две недели Новая Каховка похожа на город-призрак. Все из-за почти постоянного отсутствия света.

"Света нет. А так как город 17 лет назад перешел на индивидуальное отопление — а это все котлы, а котлы без электроэнергии не работают — то это холод в жилых помещениях. С другой стороны — это неработающие холодильники", — рассказал мэр города.

Не работает также практически интернет. В той части города, которая ближе к Днепру — старая часть города, как говорят местные — свет есть, а вот интернет и воду включают почасово.

А в более современном микрорайоне Сокол нет ни света, ни тепла, ни интернета практически все время.

С чем связаны перебои, пока точно неизвестно.

Напомним, 27 февраля в Новой Каховке взорвали два здания, в которых оккупанты обустроили избирательные участки к голосованию за президента России.