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Екскомандир Азову розповів про темпи окупантів з відновлення втрат особового складу

28 лютого 2024 18:50
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Екскомандир Азову розповів про темпи окупантів з відновлення втрат особового складу
Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Фото: 3 ОШБр
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Екскомандир полку "Азов", заступник командира третьої штурмової бригади Максим Жорін розповів, що Росія задіяла велику кількість військових для взяття Авдіївки. На його думку, їх би могло вистачити на захоплення ще кількох таких населених пунктів.

Про це Жорін написав в Telegram у середу, 28 лютого.

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"Кількості підрозділів РФ, які задіяли для взяття Авдіївки, насправді вистачило б для захоплення кількох подібних населених пунктів", — йдеться у повідомленні.

Жорін підтвердив, що росіяни зазнали і продовжують зазнавати шалених втрат серед особового складу, однак ресурсу ворог має ще дуже багато. 

"Щоб ви розуміли — за добу вони можуть привезти на одну позицію по 150-200 нових людей. Їх роз***бують, на наступну добу вони знову привозять таку ж кількість", — зауважив військовий.

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Скриншот допису Жоріна

Раніше Жорін заявив, що на Авдіївському та інших напрямках передової очікується складна ситуація. За його словами, росіяни перекидають вцілілі підрозділи з міста.

Також за його словами, можливість приєднання невизнаного Придністров'я до Росії цілком реальна. Він зазначив, що в регіоні давно перебувають війська РФ, отже він де-факто належить росіянам.

армія
окупанти
Авдіївка
війна в Україні
Росія
Максим Жорін

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