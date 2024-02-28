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Экс-командир Азова рассказал о темпах оккупантов по восстановлению потерь личного состава

28 февраля 2024 18:50
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Экс-командир Азова рассказал о темпах оккупантов по восстановлению потерь личного состава
Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин. Фото: 3 ОШБр
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Экс-командир полка "Азов", заместитель командира третьей штурмовой бригады Максим Жорин рассказал, что Россия задействовала большое количество военных для взятия Авдеевки. По его мнению, их могло бы хватить на захват еще нескольких таких населенных пунктов.

Об этом Жорин написал в Telegram в среду, 28 февраля.

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"Количество подразделений РФ, которые задействовали для взятия Авдеевки, действительно хватило бы для захвата нескольких подобных населенных пунктов", — говорится в сообщении.

Жорин подтвердил, что россияне понесли и продолжают нести бешеные потери среди личного состава, однако ресурса у врага еще очень много.

"Чтобы вы понимали — за сутки они могут привезти на одну позицию по 150-200 новых людей. Их разбивают, на следующие сутки они снова привозят такое же количество", — заметил военный.

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Скриншот сообщения Жорина

Ранее Жорин заявил, что в Авдеевском и других направлениях передовой ожидается сложная ситуация. По его словам, россияне опрокидывают уцелевшие подразделения из города.

Также, по его словам, возможность присоединения непризнанного Приднестровья к России вполне реальна. Он отметил, что в регионе давно находятся войска РФ, следовательно, он де-факто принадлежит россиянам.

армия
оккупанты
Авдеевка
война в Украине
Россия
Максим Жорин

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