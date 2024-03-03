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Екскомандир Азову Жорін назвав причини складності ведення бойових дій вночі

3 березня 2024 08:44
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Екскомандир Азову Жорін назвав причини складності ведення бойових дій вночі
Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін розповів, що ворог активізував свої дії в нічний час доби. Зокрема, активно працює по логістиці українських підрозділів.

Про це Жорін написав у Telegram.

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Пост Максима Жоріна. Фото: скриншот

Ворог швидко вчиться

"Війна постійно змінюється. Якщо ще певний час тому вночі можна було здійснювати логістику, маневри, а тепер вже і ніч не є більш "безпечною"", — розповів Жорін.

Він зазначив, що на фронті у великому обʼємі вже присутні не тільки нічні розвідувальні дрони, а й ті, що наносять ураження.

"Скидів вночі не так багато, а от нічні FPV працюють дуже активно", — зазначив військовий.

За його словами, бійці Третьої штурмової бригади намагаються нарощувати свої технічні можливості за цим напрямком, бо всі переміщення, логістичні маневри відбуваються переважно в нічний період доби. Вдень відбувають лише штурмові дії.

"Ворог також працює, навчається і з часом робить все більш якісно. Вони адаптуються під умови на певних ділянках фронту, під роботу нашого РЕБу", — зазначив військовий.

Жорін також зазначив, що по всіх видах дронів, на його думку, перевага на боці противника, але це залежить від підрозділу.

Раніше Жорін заявив, що на Авдіївському та інших напрямках передової очікується складна ситуація. За його словами, росіяни перекидають вцілілі підрозділи з міста.

Також за його словами, можливість приєднання невизнаного Придністров'я до Росії цілком реальна. Він зазначив, що в регіоні давно перебувають війська РФ, отже він де-факто належить росіянам.

війна
Україна
полк "Азов"
штурмова бригада
Максим Жорін

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