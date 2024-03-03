Экскомандир Азова Жорин назвал причины сложности ведения боевых действий ночью

Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин рассказал, что враг активизировал свои действия в ночное время суток. В частности? активно работает по логистике украинских подразделений.

Об этом Жорин написал в Telegram.

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Враг быстро учится

"Война постоянно меняется. Если еще некоторое время назад ночью можно было осуществлять логистику, маневры, а теперь уже и ночь не является более "безопасной", — рассказал Жорин.

Он отметил, что на фронте в большом объеме уже присутствуют не только ночные разведывательные дроны, но и наносящие поражения.

"Сбросов ночью не так много, а вот ночные FPV работают очень активно", — отметил военный.

По его словам, бойцы Третьей штурмовой бригады пытаются наращивать свои технические возможности по этому направлению, потому что все перемещения, логистические маневры проходят преимущественно в ночной период суток. Днем происходят только штурмовые действия.

"Враг также работает, учится и со временем делает все более качественно. Они адаптируются под условия на определенных участках фронта, под работу нашего РЭБа", — отметил военный.

Жорин также отметил, что по всем видам дронов, по его мнению, преимущество на стороне противника, но это зависит от подразделения.

Ранее Жорин заявил, что на Авдеевском и других направлениях передовой ожидается сложная ситуация. По его словам, россияне перекидывают уцелевшие подразделения из города.

Также, по его словам, возможность присоединения непризнанного Приднестровья к России вполне реальна. Он отметил, что в регионе давно находятся войска РФ, следовательно он де-факто принадлежит россиянам.