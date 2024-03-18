Евакуація на Сумщині — журналістка розповіла, як вивозять людей з прикордоння
Через масштабні обстріли Сумської області у деяких громадах була оголошена евакуація. Однак є села, звідки вивезти людей неможливо.
Про це заявила журналістка Альона Яцина в ефірі Еспресо.
Евакуація на Сумщині
Так, Великописарівська громада на Сумщині знаходяться під постійним вогнем окупантів.
"З Попівки евакуація неможлива. Росіяни повністю розбомбили міст, ніхто людей звідти не евакуйовує", — розповіла журналістка.
За її словами, деякі люди змогли звідти вийти самостійно вночі, ризикуючи життям, і користуючись коридором тиші. Відомо, що його створив легіон "Свобода Росії" для росіян, які виходили з прикордоння РФ.
Також з Лугівки і Олександрівки поліцейські пішки виводили або виносили мешканців — там аналогічно немає проїзних мостів, але туди хоча б можна було дістатися.
Що стосується Писарівки — в населеному пункті складна ситуація, його обстрілюють КАБами, постійно працює ворожа артилерія.
Як зазначила Яцина, сьогодні звідти вдалося вивезти 26 людей.
Нагадаємо, на Сумщині з 22 населених пунктів евакуйовано всіх місцевих жителів.
Також ми писали, що Харківська ОВА оголосила примусову та обов'язкову евакуацію з 18 населених пунктів на Куп’янському напрямку.
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