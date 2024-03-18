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Евакуація на Сумщині — журналістка розповіла, як вивозять людей з прикордоння

18 березня 2024 23:28
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Евакуація на Сумщині — журналістка розповіла, як вивозять людей з прикордоння
Евакуація жителів Сумщини. Фото: Telegram/ Сумська ОВА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Через масштабні обстріли Сумської області у деяких громадах була оголошена евакуація. Однак є села, звідки вивезти людей неможливо.

Про це заявила журналістка Альона Яцина в ефірі Еспресо.

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Так, Великописарівська громада на Сумщині знаходяться під постійним вогнем окупантів.

"З Попівки евакуація неможлива. Росіяни повністю розбомбили міст, ніхто людей звідти не евакуйовує", — розповіла журналістка.

За її словами, деякі люди змогли звідти вийти самостійно вночі, ризикуючи життям, і користуючись коридором тиші. Відомо, що його створив легіон "Свобода Росії" для росіян, які виходили з прикордоння РФ.

Також з Лугівки і Олександрівки поліцейські пішки виводили або виносили мешканців — там аналогічно немає проїзних мостів, але туди хоча б можна було дістатися.

Що стосується Писарівки — в населеному пункті складна ситуація, його обстрілюють КАБами, постійно працює ворожа артилерія.

Як зазначила Яцина, сьогодні звідти вдалося вивезти 26 людей.

Нагадаємо, на Сумщині з 22 населених пунктів евакуйовано всіх місцевих жителів.

Також ми писали, що Харківська ОВА оголосила примусову та обов'язкову евакуацію з 18 населених пунктів на Куп’янському напрямку.

евакуація
Сумська область
обстріли
окупанти
війна в Україні

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