Евакуація на Сумщині — журналістка розповіла, як вивозять людей з прикордоння

Евакуація жителів Сумщини. Фото: Telegram/ Сумська ОВА

Через масштабні обстріли Сумської області у деяких громадах була оголошена евакуація. Однак є села, звідки вивезти людей неможливо.

Про це заявила журналістка Альона Яцина в ефірі Еспресо.

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Так, Великописарівська громада на Сумщині знаходяться під постійним вогнем окупантів.

"З Попівки евакуація неможлива. Росіяни повністю розбомбили міст, ніхто людей звідти не евакуйовує", — розповіла журналістка.

За її словами, деякі люди змогли звідти вийти самостійно вночі, ризикуючи життям, і користуючись коридором тиші. Відомо, що його створив легіон "Свобода Росії" для росіян, які виходили з прикордоння РФ.

Також з Лугівки і Олександрівки поліцейські пішки виводили або виносили мешканців — там аналогічно немає проїзних мостів, але туди хоча б можна було дістатися.

Що стосується Писарівки — в населеному пункті складна ситуація, його обстрілюють КАБами, постійно працює ворожа артилерія.

Як зазначила Яцина, сьогодні звідти вдалося вивезти 26 людей.

Нагадаємо, на Сумщині з 22 населених пунктів евакуйовано всіх місцевих жителів.

Також ми писали, що Харківська ОВА оголосила примусову та обов'язкову евакуацію з 18 населених пунктів на Куп’янському напрямку.