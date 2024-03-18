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Эвакуация на Сумщине — журналистка рассказала, как вывозят людей из приграничья

18 марта 2024 23:28
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Эвакуация на Сумщине — журналистка рассказала, как вывозят людей из приграничья
Эвакуация жителей Сумщины. Фото: Telegram/ Сумская ОВА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Из-за масштабных обстрелов Сумской области в некоторых громадах была объявлена эвакуация. Однако есть села, откуда вывезти людей невозможно.

Об этом заявила журналистка Алена Яцина в эфире Еспресо.

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Так, Великописаревская община Сумской области находятся под постоянным огнем оккупантов.

"Из Поповки эвакуация невозможна. Россияне полностью разбомбили мост, никто людей оттуда не эвакуирует", — рассказала журналистка.

По ее словам, некоторые люди смогли оттуда выйти самостоятельно ночью, рискуя жизнью и пользуясь коридором тишины. Известно, что его создал легион "Свобода России" для россиян, которые выходили из приграничья РФ.

Также из Луговки и Александровки полицейские пешком выводили или выносили жителей — там аналогично нет проездных мостов, но туда хотя бы можно было добраться.

Что касается Писаревки — в населенном пункте сложная ситуация, его обстреливают КАБами по постоянно работает вражеская артиллерия.

Как отметила Яцина, сегодня оттуда удалось вывезти 26 человек.

Напомним, в Сумской области из 22 населенных пунктов эвакуированы все местные жители.

Также мы писали, что Харьковская ОВА объявила принудительную и обязательную эвакуацию из 18 населённых пунктов на Купянском направлении.

эвакуация
Сумская область
обстрелы
оккупанты
война в Украине

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