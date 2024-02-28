Франція перехопила російський Іл-20

Процес перехоплення. Фото: скриншот

Франція заявила, що їхній винищувач Mirage 2000 перехопив російський розвідувально-дозорний літак Іл-20. Це сталося біля узбережжя Естонії.

Про це у вівторок, 27 лютого, повідомив французький Генштаб.

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Франція підняла по тривозі Mirage 2000 та перехопила Іл-20 біля узбережжя Естонії.

"Мета: захист повітряного простору наших балтійських союзників", — додав Генштаб Франції, не вдаючись у подробиці.

Відомо, що французькі військові літаки розгорнуті в деяких країнах-членах НАТО в межах місії під назвою "Повітряна поліція НАТО", метою якої є збереження безпеки повітряного простору Альянсу. Ці місії посилили після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Нагадаємо, Захід заговорив про можливість відправки військ НАТО до України без попередніх сигналів з боку самої України, бо це питання, найімовірніше, уже давно обговорюється у Євросоюзі. І тільки позиція деяких країн не дає цій ідеї поки що втілитися у життя.

Також ми повідомляли, що Макрон після конференції з підтримки України, яка відбулася у Парижі, заявив, що не можна виключити відправку до України військових НАТО, щоправда, щодо цього наразі немає згоди. Також він анонсував створення для України коаліції з надання далекобійної зброї.