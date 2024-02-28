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Франция перехватила российский Ил-20

28 февраля 2024 01:14
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Франция перехватила российский Ил-20
Процесс перехвата. Фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Франция заявила, что их истребитель Mirage 2000 перехватил российский разведывательно-дозорный самолет Ил-20. Это произошло у побережья Эстонии.

Об этом во вторник, 27 февраля, сообщил французский Генштаб.

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Франция подняла по тревоге Mirage 2000 и перехватила Ил-20 у побережья Эстонии.

"Цель: защита воздушного пространства наших балтийских союзников", — добавил Генштаб Франции, не вдаваясь в подробности.

Известно, что французские военные самолеты развернуты в некоторых странах-членах НАТО в рамках миссии под названием "Воздушная полиция НАТО", целью которой является обеспечение безопасности воздушного пространства Североатлантического союза. Эти миссии ужесточились после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Напомним, Запад заговорил о возможности отправки войск НАТО в Украину без предварительных сигналов со стороны самой Украины, потому что этот вопрос, скорее всего, уже давно обсуждается в Евросоюзе. И только позиция некоторых стран не дает этой идее пока воплотиться в жизнь.

Также мы сообщали, что Макрон после состоявшейся в Париже конференции по поддержке Украины заявил, что нельзя исключить отправку в Украину военных НАТО, правда, по этому поводу пока нет согласия. Также он анонсировал создание для Украины коалиции по предоставлению дальнобойного оружия.

Франция
война
самолет
Россия

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