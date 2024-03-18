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Генштаб назвав найгарячіші точки на фронті — яких втрат зазнають окупанти

18 березня 2024 08:31
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Генштаб назвав найгарячіші точки на фронті — яких втрат зазнають окупанти
Збройні сили України Фото: Генштаб
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Бійці Збройних сил України щодня відбиваються від атак російських окупантів. Загарбники активно обстрілюють кілька напрямків на фронті, водночас зазнають серйозних втрат в особовому складі та військовій техніці.

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу ЗСУ у понеділок, 18 березня.

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Найгарячіші напрямки на фронті

На Куп'янському напрямку відбулися дві невдалі спроби противника атакувати позиції Сил оборони біля населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку наші війська успішно відбили три атаки противника біля Роздолівки на Донеччині, де противник намагався прорвати нашу оборону.

На Бахмутському напрямку захисники відбили вісім наступів противника в районі Іванівського та Кліщіївки, які також перебувають у Донецькій області.

На Авдіївському напрямку силами оборони було відбито тринадцять атак противника в районі населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Орлівка, Олександропіль та Невельське, розташованих у Донецькій області.

Втрати окупантів на 18 березня

  • особового складу — близько 431550 (+810) осіб;
  • танків — 6809 (+19) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 13014 (+17) одиниць;
  • артилерійських систем — 10668 (+34) одиниць;
  • РСЗВ — 1017 (+0) одиниць;,
  • засоби ППО — 720 (+0) одиниць;
  • літаків — 347 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів — 325 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 8308 (+36);
  • крилаті ракети — 1922 (+0);
  • кораблі/катери — 26 (+0) одиниць;
  • підводні човни — 1 (+0) одиниця;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 14141 (+68) одиниця;
  • спеціальна техніка — 1731 (+8).
Втрати окупантів
Втрати окупантів на 18 березня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, у Сумській області бійці Збройних сил України зупинили дві російські групи розвідників. Це сталося в районах населених пунктів Стара Гута та Брюски.

Крім того, загарбники почали вивозити особисті справи із відділень Пенсійного фонду в окупованій частині області.

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ЗСУ
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військові
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Авдіївка
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