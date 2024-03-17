Какие потери понесли оккупанты на войне за неделю — ответ ВСУ

Вооруженные силы Украины Фото: president.gov.ua

Вооруженные силы Украины не устают уничтожать технику и личный состав РФ. Украинские защитники сумели ликвидировать более 6,7 тысячи российских военнослужащих и 952 единицы военной техники в течение прошлой недели.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Олещук в воскресенье, 17 марта.

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Потери российской стороны включали в себя 6680 человек личного состава и значительное количество военной техники: 59 танков, 147 боевых бронированных машин, 168 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня.

Также были уничтожены 11 зенитно-ракетных комплексов, 321 единица автотехники и 51 единица спецтехники.

"Кроме этого, нашими защитниками уничтожены три вражеских ракеты и 190 БпЛА", — написал Павлюк.

Сообщения Александра Павлюка. Фото: скриншот

Напомним, в Сумской области бойцы Вооруженных сил Украины остановили две российские группы разведчиков. Это произошло в районах населённых пунктов Старая Гута и Брюски.

Кроме того, в Харьковской и Сумской областях сохраняется угроза со стороны российских диверсионно-разведывательных групп. Между ними и украинскими пограничниками постоянно происходят столкновения.