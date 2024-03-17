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Яких втрат зазнали окупанти на війні за тиждень — відповідь ЗСУ

17 березня 2024 14:56
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Яких втрат зазнали окупанти на війні за тиждень — відповідь ЗСУ
Збройні сили України Фото: president.gov.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Збройні сили України не втомлюються знищувати техніку та особовий склад РФ. Українські захисники зуміли ліквідувати понад 6,7 тисячі російських військовослужбовців та 952 одиниці військової техніки протягом минулого тижня. 

Про це повідомив командувач Сухопутними військами Збройних сил України Олександр Олещук у неділю, 17 березня.

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Втрати російської сторони включали 6680 осіб особового складу та значну кількість військової техніки: 59 танків, 147 бойових броньованих машин, 168 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню.

Також було знищено 11 зенітно-ракетних комплексів, 321 одиницю автотехніки та 51 одиницю спецтехніки. 

"Окрім цього, нашими захисниками знищено три ворожі ракети та 190 БпЛА", — написав Павлюк.

Потери оккупантов
Повідомлення Олександра Павлюка. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Сумській області бійці Збройних сил України зупинили дві російські групи розвідників. Це сталося у районах населених пунктів Стара Гута та Брюски.

Крім того, у Харківській та Сумській областях зберігається загроза з боку російських диверсійно-розвідувальних груп. Між ними та українськими прикордонниками постійно відбуваються сутички.

ЗСУ
росіяни
окупанти
ліквідація
війна в Україні
втрати окупантів

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