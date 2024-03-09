Пограничники рассказали об угрозе российских ДРГ в Харьковской и Сумской областях

Российские диверсанты. Фото иллюстративное: росСМИ

В Харьковской и Сумской областях сохраняется угроза со стороны российских диверсионно-разведывательных групп. Между ними и украинскими пограничниками постоянно происходят столкновения.

Об этом пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил в эфире телемарафона "Єдині новини".

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"РФ пытается использовать свои диверсионно-разведывательные группы, которые планируют зайти на нашу территорию", — сказал Демченко.

Он добавил, что 7 марта был случай избиения вражеской ВРГ в Сумской области. Украинские воины обнаружили эту группу и открыли по ней огонь. Также были задействованы артиллерийские подразделения. В результате боя вражеские диверсанты отступили

По словам Демченко, ГПСУ также фиксирует, что российские войска пытаются проводить разведку в Харьковской области.

"Пока будет такого "соседа", конечно, угроза мероприятия диверсионных групп будет оставаться. Ежедневно РФ по разному вооружению обстреливает территории на Харьковщине, Сумщине и Черниговщине. Ежедневно это около сотни обстрелов", — рассказал Демченко.

Ранее мы сообщали, что в Сумской области пограничники обнаружили нескольких бойцов вражеской ДРГ. Они пытались проникнуть на территорию Украины из Российской Федерации, однако из-за противодействия со стороны украинских пограничников вынуждены были отступить.

Также мы писали, что Служба безопасности задержала агента ФСБ, готовившего прорыв российских ДРГ в Сумскую область. В настоящее время злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение.