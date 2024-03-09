Прикордонники розповіли про загрозу російських ДРГ на Харківщині і Сумщині

Російські диверсанти. Фото ілюстративне: росЗМІ

У Харківській та Сумській областях зберігається загроза з боку російських диверсійно-розвідувальних груп. Між ними та українськими прикордонниками постійно відбуваються сутички.

Про це речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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"РФ намагається використовувати свої диверсійно-розвідувальні групи, які планують зайти на нашу територію", — сказав Демченко.

Він додав, що 7 березня був випадок вибиття ворожої ДРГ на Сумщині. Українські воїни виявили цю групу і відкрили по ній вогонь. Також було задіяно артилерійські підрозділи. Внаслідок бою ворожі диверсанти відступили

За словами Демченка, ДПСУ також фіксує, що російські війська намагаються проводити розвідку на Харківщині.

"Поки матимемо такого "сусіда", звісно, загроза заходу диверсійних груп залишатиметься. Щодня РФ з різного озброєння обстрілює території на Харківщині, Сумщині та Чернігівщині. Щодня це близько сотні обстрілів", — розповів Демченко.

Раніше ми повідомляли, що у Сумській області прикордонники виявили декількох бійців ворожої ДРГ. Вони намагалися проникнути на територію України з Російської Федерації, проте через протидію з боку українських прикордонників були змушені відступити.

Також ми писали, що Служба безпеки затримала агента ФСБ, який готував прорив російських ДРГ на Сумщину. Нині зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.