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Генштаб назвал самые горячие точки на фронте — какие потери несут оккупанты

18 марта 2024 08:31
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Генштаб назвал самые горячие точки на фронте — какие потери несут оккупанты
Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Бойцы Вооруженных сил Украины ежедневно отбиваются от атак российских оккупантов. Захватчики активно обстреливают несколько направлений на фронте, в то же время несут серьезные потери в личном составе и военной технике.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба ВСУ в понедельник, 18 марта.

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Самые горячие направления на фронте

На Купянском направлении произошли две неудачные попытки противника атаковать позиции Сил обороны у населенного пункта Синьковка в Харьковской области.

На Лиманском направлении наши войска успешно отразили три атаки противника возле Роздоловки в Донецкой области, где противник пытался прорвать нашу оборону.

На Бахмутском направлении защитники отбили восемь наступлений противника в районе Ивановского и Клещиевки, также находящихся в Донецкой области.

На Авдеевском направлении силами обороны были отражены тринадцать атак противника в районе населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Орловка, Александрополь и Невельское, расположенных в Донецкой области.

Потери оккупантов на 18 марта

  • личного состава — около 431550 (+810) человек;
  • танков — 6809 (+19) единиц;
  • боевых бронированных машин — 13014 (+17) единиц;
  • артиллерийских систем — 10668 (+34) единиц;
  • РСЗО — 1017 (+0) единиц;,
  • средства ПВО — 720 (+0) единиц;
  • самолетов — 347 (+0) единиц;
  • вертолетов — 325 (+0) единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 8308 (+36);
  • крылатые ракеты — 1922 (+0);
  • корабли/катера — 26 (+0) единиц;
  • подлодки — 1 (+0) единица;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 14141 (+68) единица;
  • специальная техника — 1731 (+8).
Потери оккупантов
Потери оккупантов на 18 марта. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, в Сумской области бойцы Вооруженных сил Украины остановили две российские группы разведчиков. Это произошло в районах населенных пунктов Старая Гута и Брюски.

Кроме того, захватчики начали вывозить личные дела из отделений Пенсионного фонда в оккупированной части области. 

российские войска
ВСУ
армия
военные
оккупанты
Авдеевка
война в Украине
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