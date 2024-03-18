Генштаб назвал самые горячие точки на фронте — какие потери несут оккупанты

Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб

Бойцы Вооруженных сил Украины ежедневно отбиваются от атак российских оккупантов. Захватчики активно обстреливают несколько направлений на фронте, в то же время несут серьезные потери в личном составе и военной технике.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба ВСУ в понедельник, 18 марта.

Читайте также:

Самые горячие направления на фронте

На Купянском направлении произошли две неудачные попытки противника атаковать позиции Сил обороны у населенного пункта Синьковка в Харьковской области.

На Лиманском направлении наши войска успешно отразили три атаки противника возле Роздоловки в Донецкой области, где противник пытался прорвать нашу оборону.

На Бахмутском направлении защитники отбили восемь наступлений противника в районе Ивановского и Клещиевки, также находящихся в Донецкой области.

На Авдеевском направлении силами обороны были отражены тринадцать атак противника в районе населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Орловка, Александрополь и Невельское, расположенных в Донецкой области.

Потери оккупантов на 18 марта

личного состава — около 431550 (+810) человек;

танков — 6809 (+19) единиц;

боевых бронированных машин — 13014 (+17) единиц;

артиллерийских систем — 10668 (+34) единиц;

РСЗО — 1017 (+0) единиц;,

средства ПВО — 720 (+0) единиц;

самолетов — 347 (+0) единиц;

вертолетов — 325 (+0) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 8308 (+36);

крылатые ракеты — 1922 (+0);

корабли/катера — 26 (+0) единиц;

подлодки — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 14141 (+68) единица;

специальная техника — 1731 (+8).

Потери оккупантов на 18 марта. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, в Сумской области бойцы Вооруженных сил Украины остановили две российские группы разведчиков. Это произошло в районах населенных пунктов Старая Гута и Брюски.

Кроме того, захватчики начали вывозить личные дела из отделений Пенсионного фонда в оккупированной части области.