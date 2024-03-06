Капітан "Азову" пройшов навчання з цивільно-військового співробітництва у США

Нагородження капітана Андрія Ігнатюка. Фото: t.me/azov_media

Капітан бригади спецпризначення "Азов" Андрій "Спайдер" Ігнатюк, пройшов навчальний курс з цивільно-військового співробітництва CIMIC у США. Подібні навчання поглиблює інтеграцію передових стандартів західних армій в українське військо.

Про це повідомила пресслужба бригади спеціального призначення "Азов" НГУ у середу, 6 березня.

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"Начальник відділення гуманітарного забезпечення секції по роботі з особовим складом 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ, капітан Андрій "Спайдер" Ігнатюк, пройшов навчальний курс з цивільно-військового співробітництва CIMIC (J9)", — йдеться у повідомленні.

Навчання українців у США. Фото: t.me/azov_media

У бригаді розповіли, що відповідний курс проводився Командуванням спеціальних операцій в Європі Сполучених Штатів Америки (Special Operations Command Europe, USA), за підтримки інструкторів з європейських країн.

Там наголосили, що участь військовослужбовців бригади "Азов" у подібних курсах поглиблює інтеграцію передових стандартів західних армій в українське військо.

Скриншот допису "Азову"

Нагадаємо, що бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої ряди фахівців багатьох спеціалізацій, серед них — сапери. До їх обов'язків входить пошук і знешкодження мін та снарядів, організація проходів у мінно-вибухових зонах ворога та ліквідація вибухонебезпечних предметів.

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