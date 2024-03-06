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Капітан "Азову" пройшов навчання з цивільно-військового співробітництва у США

6 березня 2024 10:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Капітан "Азову" пройшов навчання з цивільно-військового співробітництва у США
Нагородження капітана Андрія Ігнатюка. Фото: t.me/azov_media
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Капітан бригади спецпризначення "Азов" Андрій "Спайдер" Ігнатюк, пройшов навчальний курс з цивільно-військового співробітництва CIMIC у США. Подібні навчання поглиблює інтеграцію передових стандартів західних армій в українське військо.

Про це повідомила пресслужба бригади спеціального призначення "Азов" НГУ у середу, 6 березня. 

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"Начальник відділення гуманітарного забезпечення секції по роботі з особовим складом 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ, капітан Андрій "Спайдер" Ігнатюк, пройшов навчальний курс з цивільно-військового співробітництва CIMIC (J9)", — йдеться у повідомленні.

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Навчання українців у США. Фото:  t.me/azov_media

У бригаді розповіли, що відповідний курс проводився Командуванням спеціальних операцій в Європі Сполучених Штатів Америки (Special Operations Command Europe, USA), за підтримки інструкторів з європейських країн.

Там наголосили, що участь військовослужбовців бригади "Азов" у подібних курсах поглиблює інтеграцію передових стандартів західних армій в українське військо.

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Скриншот допису "Азову"

Нагадаємо, що бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої ряди фахівців багатьох спеціалізацій, серед них — сапери. До їх обов'язків входить пошук і знешкодження мін та снарядів, організація проходів у мінно-вибухових зонах ворога та ліквідація вибухонебезпечних предметів.

Також ми писали, що в "Азові" показали, як розгромили позиції росіян та захопили плацдарм перед штурмовими діями.

США
військові навчання
військові
полк "Азов"
війна в Україні

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