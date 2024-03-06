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Капитан "Азова" прошел обучение по гражданско-военному сотрудничеству в США

6 марта 2024 10:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Капитан "Азова" прошел обучение по гражданско-военному сотрудничеству в США
Награждение капитана Андрея Игнатюка. Фото: t.me/azov_media
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Капитан бригады спецназначения "Азов" Андрей "Спайдер" Игнатюк прошел учебный курс по гражданско-военному сотрудничеству CIMIC в США. Подобные учения углубляют интеграцию передовых стандартов западных армий в украинское войско.

Об этом сообщила пресс-служба бригады специального назначения "Азов" НГУ в среду, 6 марта.

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"Начальник отделения гуманитарного обеспечения секции по работе с личным составом 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ, капитан Андрей "Спайдер" Игнатюк, прошел обучающий курс по гражданско-военному сотрудничеству CIMIC (J9)", — говорится в сообщении.

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Обучение украинцев в США. Фото: t.me/azov_media

В бригаде рассказали, что соответствующий курс проводился Командованием специальных операций в Европе Соединенных Штатов Америки (Special Operations Command Europe, USA) при поддержке инструкторов из европейских стран.

Там подчеркнули, что участие военнослужащих бригады "Азов" в подобных курсах углубляет интеграцию передовых стандартов западных армий в украинское войско.

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Скриншот сообщения "Азова"

Напомним, что бригада спецназначения "Азов" ищет в свои ряды специалистов многих специализаций, среди них саперы. В их обязанности входит поиск и обезвреживание мин и снарядов, организация проходов в минно-взрывных зонах врага и ликвидация взрывоопасных предметов.

Также мы писали, что в "Азове" показали, как разгромили позиции россиян и захватили плацдарм перед штурмовыми действиями.

США
военные учения
военные
полк "Азов"
война в Украине

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