Кулеба розповів, що чекає на країни Балтії у разі вторгнення РФ

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба. Фото: Reuters

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба впевнений, що якщо Російська Федерація нападе на балтійські країни, то НАТО зможе завдати їй поразки. Але при цьому міста Балтії стануть такими самими, як Бахмут та Авдіївка.

Про це Кулеба розповів в інтерв'ю Elta, яке цитують Delfi.

Читайте також:

Агресія РФ проти країн Балтії

Глава МЗС переконаний, що якщо російський диктатор Володимир Путін нападе на балтійські країни, вони відважно захищатимуться від "ворога, який перевершує як за досвідом, так і за можливостями". При цьому НАТО знадобиться щонайменше кілька днів, щоб вирішити, як реагувати

"Зрештою, я думаю, що НАТО візьме гору. Але подивіться на Бахмут, подивіться на Авдіївку — так виглядатимуть країни Балтії після інтенсивних бойових дій. Так будуть виглядати ваші міста. Вільнюс більше не буде красивим", — зазначив Кулеба.

Саме тому, на думку міністра, найдешевший і найбезпечніший спосіб уникнути всього цього — це підтримати українців, які борються проти російської агресії.

Він також додав наголосив, що Литва активно підтримує Україну, бо розуміє, які будуть наслідки.

"Інші удають, що можуть цього уникнути", — сказав очільник українського МЗС.

Раніше ми повідомляли, що Кулеба відреагував на черговий нічний російський обстріл Харкова, Одеси та Сумської області. Він заявив, що окупанти діють щоразу, коли Захід бездіяльний.

Також Кулеба заявив, що домовленості про гарантії безпеки не є заміною членства в НАТО.