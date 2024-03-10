Кулеба рассказал, что ждет страны Балтии в случае вторжения РФ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что если Российская Федерация нападет на балтийские страны, то НАТО сможет нанести ей поражение. Но при этом города Балтии станут такими же, как Бахмут и Авдеевка.

Об этом Кулеба рассказал в интервью Elta, которое цитируют Delfi.

Читайте также:

Агрессия РФ против стран Балтии

Глава МИД убежден, что если российский диктатор Владимир Путин нападет на балтийские страны, они будут смело защищаться от "врага, превосходящего как по опыту, так и по возможностям". При этом НАТО потребуется как минимум несколько дней, чтобы решить, как реагировать

"В конце концов, я думаю, что НАТО возобладает. Но посмотрите на Бахмут, посмотрите на Авдеевку — так будут выглядеть страны Балтии после интенсивных боевых действий. Так будут выглядеть ваши города. Вильнюс больше не будет красивым", — отметил Кулеба.

Именно поэтому, по мнению министра, самый дешевый и безопасный способ избежать всего этого — это поддержать борющихся против российской агрессии украинцев.

Он также добавил, что Литва активно поддерживает Украину, потому что понимает, какие будут последствия.

"Другие делают вид, что могут этого избежать", — сказал глава украинского МИД.

Ранее мы сообщали, что Кулеба отреагировал на очередной ночной российский обстрел Харькова, Одессы и Сумской области. Он заявил, что оккупанты действуют всякий раз, когда Запад бездействован.

Также Кулеба заявил, что договоренности о гарантиях безопасности не являются заменой членства в НАТО.