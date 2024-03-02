Кулеба відреагував на нічні обстріли та зробив заяву

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: REUTERS/Stringer

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на черговий нічний російський обстріл Харкова, Одеси та Сумської області. Він заявив, що окупанти діють щоразу, коли Захід бездіяльний.

Про це Дмитро Кулеба написав у соцмережі X у суботу, 2 березня.

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За словами Кулеби, в Одесі загарбники влучили в житловий будинок. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені, серед яких одна дитина.

Наслідки російського обстрілу Одеси. Фото: ДСНС

"Росія діє щоразу, коли Захід бездіяльний. За кожне слово, сказане, щоб пояснити, чому щось не можна зробити для України, Росія забирає реальне людське життя", — наголосив Кулеба.

Він зазначив, що на кожну недоставлену платформу протиповітряної оборони Росія відповідає сотнями ракет і безпілотників, що атакують міста в Україні.

"На кожен снаряд, вивезений з Європи замість того, щоб бути відправленим в Україну, Росія захоплює ще один квадратний метр європейської землі", — заявив міністр.

Кулеба закликав інвестувати у виробництво, купувати та забороняти експорт за межі Європи вже зараз. За його словами, мета полягає не в тому, щоб діяти "стільки, скільки потрібно", а "так швидко і стільки, скільки потрібно".

Допис Кулеби. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що міський голова Одеси Геннадій Труханов заявив, що російські загарбники вкотре поцілили в житлову багатоповерхівку міста. Внаслідок обстрілу частина будинку обвалилася, також відомо про інші пошкодження.

Крім того, окупанти обстріляли Харків в ніч проти 2 березня. ''Приліт'' стався в спальному районі міста, де виникла пожежа та сталося пошкодження вікон.