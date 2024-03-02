Кулеба отреагировал на ночные обстрелы и сделал заявление

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: REUTERS/Stringer

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на очередной ночной российский обстрел Харькова, Одессы и Сумской области. Он заявил, что оккупанты действуют каждый раз, когда Запад бездействует.

Об этом Дмитрий Кулеба написал в соцсети X в субботу, 2 марта.

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По словам Кулебы, в Одессе захватчики попали в жилой дом. В результате обстрела есть погибшие и раненые, среди которых один ребенок.

Последствия обстрела Одессы. Фото: ГСЧС

"Россия действует каждый раз, когда Запад бездействует. За каждое слово, сказанное, чтобы объяснить, почему что-то нельзя сделать для Украины, Россия забирает реальную человеческую жизнь", — подчеркнул Кулеба.

Он отметил, что на каждую недоставленную платформу противовоздушной обороны Россия отвечает сотнями ракет и беспилотников, атакующих города в Украине.

"На каждый снаряд, вывезенный из Европы вместо того, чтобы быть отправленным в Украину, Россия захватывает еще один квадратный метр европейской земли", — заявил министр.

Кулеба призвал инвестировать в производство, покупать и запрещать экспорт за пределы Европы уже сейчас. По его словам, цель состоит не в том, чтобы действовать "столько, сколько нужно", а "так быстро и столько, сколько нужно".

Пост Кулебы. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что городской голова Одессы Геннадий Труханов заявил, что российские захватчики в очередной раз попали в жилую многоэтажку города. В результате обстрела часть дома обрушилась, также известно о других повреждениях.

Кроме того, оккупанты обстреляли Харьков в ночь на 2 марта. ''Прилет'' произошел в спальном районе города, где возник пожар и произошло повреждение окон.