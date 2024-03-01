Ліквідовують одного за одним — бійці Третьої штурмової показали полювання дронів на окупантів
Російські загардники продовжують безперервні наступальні дії в районі Авдіївки. Втім, українські захисники успішно протистоять ворогу, застосовуючи бойові дрони та ліквідовуючи ворогів одного за одним.
Відео українських БпЛА в дії оприлюднили бійці Третьої штурмової бригади у Telegram в п'ятницю, 1 березня.
Дрони Сил оборони знищують ворога
"Безголові зомбі пруть та пруть на авдіївському напрямку. Наші пташки влаштують теплу зустріч усім охочим", — говориться у повідомленні.
По ворогу працювали бійці Другого механізованого батальйону бригади.
Раніше ми розповідали, що бійці 2-ї роти 1-го штурмового батальну Третьої штурмової бригади показали, як полюють на російських окупантів у Авдіївці.
Крім того, внаслідок артилерійської дуелі бійцями Третьої штурмової було знищено російську гаубицю Д-20.
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