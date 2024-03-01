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Ліквідовують одного за одним — бійці Третьої штурмової показали полювання дронів на окупантів

1 березня 2024 10:56
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Ліквідовують одного за одним — бійці Третьої штурмової показали полювання дронів на окупантів
Російські солдати, атаковані українським дроном. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російські загардники продовжують безперервні наступальні дії в районі Авдіївки. Втім, українські захисники успішно протистоять ворогу, застосовуючи бойові дрони та ліквідовуючи ворогів одного за одним.

Відео українських БпЛА в дії оприлюднили бійці Третьої штурмової бригади у Telegram в п'ятницю, 1 березня.

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"Безголові зомбі пруть та пруть на авдіївському напрямку. Наші пташки влаштують теплу зустріч усім охочим", — говориться у повідомленні.

По ворогу працювали бійці Другого механізованого батальйону бригади.

Раніше ми розповідали, що бійці 2-ї роти 1-го штурмового батальну Третьої штурмової бригади показали, як полюють на російських окупантів у Авдіївці.

Крім того, внаслідок артилерійської дуелі бійцями Третьої штурмової було знищено російську гаубицю Д-20.

війна
Україна
окупанти
дрони
штурмова бригада

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