Ликвидируют одного за другим — бойцы Третьей штурмовой показали охоту дронов на окупантов

Российские солдаты, атакованные украинским дроном. Фото: скриншот

Российские захватчики продолжают непрерывные наступательные действия в районе Авдеевки. Впрочем, украинские защитники успешно противостоят врагу, применяя боевые дроны и ликвидируя врагов друг за другом.

Видео украинских БпЛА в действии обнародовали бойцы Третьей штурмовой бригады в Telegram в пятницу, 1 марта.

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"Безголовые зомби прут и прут на авдеевском направлении. Наши птички устроят теплую встречу всем желающим", — говорится в сообщении.

По врагу работали бойцы Второго механизированного батальона бригады.

Ранее мы рассказывали, что бойцы 2-й роты 1-го штурмового батального Третьей штурмовой бригады показали, как охотятся на российских оккупантов в Авдеевке.

Кроме того, в результате артиллерийской дуэли бойцами Третьей штурмовой была уничтожена российская гаубица Д-20.