МАГАТЕ вимагає повернути Запорізьку АЕС під контроль України

Місія МАГАТЕ на Запорізькій АЕС. Фото: REUTERS

Рада директорів МАГАТЕ 7 березня схвалила резолюцію про термінове повернення Запорізької АЕС під повний контроль України. Це необхідно для гарантування її безпечної та надійної експлуатації.

Про це повідомила пресслужба Міністерство енергетики України у четвер, 7 березня.

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У міністерстві розповіли, що рада керуючих МАГАТЕ більшістю голосів підтримала розроблений Україною проєкт резолюції щодо ядерної безпеки, захищеності та гарантій в Україні.

Цей документ закликає Росію до термінового виведення всього несанкціонованого персоналу, включно з військовими, із ЗАЕС та до негайного повернення станції під повний контроль компетентних органів України. Це необхідно для забезпечення її безпечної та надійної експлуатації.

"Російська Федерація відкрито демонструє ворожість до Агентства та свідомо підриває довіру до системи нерозповсюдження. Підтримуючи сьогодні розроблену Україною резолюцію, країни надішлють чіткий сигнал Росії припинити свою незаконну діяльність. Голос за цю резолюцію демонструє відданість МАГАТЕ та необхідність повернення безпеки на найбільшу атомну електростанцію Європи. Адже майбутній розвиток атомної енергетики у світі може зупинити навіть будь-яка незначна аварія на Запорізькій АЕС", — зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Як відомо, в ухваленому документі також висловлюється серйозне занепокоєння нестабільним станом ядерної безпеки та захищеності на ЗАЕС, зокрема:

відсутністю належного кваліфікованого персоналу,

прогалинами у проведенні планово-попереджувальних робіт,

відсутністю надійних ланцюгів постачання,

вразливим станом водопостачання,

зовнішнього електропостачання та встановленням протипіхотних мін у буферній зоні між внутрішнім та зовнішнім периметром установки.

Скриншот допису Міністерва енергетики

Нагадаємо, 28 лютого експерти МАГАТЕ чули вибухи біля Запорізької АЕС в Енергодарі. За їхніми словами, після цього пішов вогонь зі стрілецької зброї.

Раніше окупанти вкотре обстріляли Запорізьку АЕС. В результаті атаки об'єкт функціонував лише на одній лінії електроживлення.