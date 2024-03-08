МАГАТЭ требует вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины

Миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Фото: REUTERS

Совет директоров МАГАТЭ 7 марта одобрил резолюцию о срочном возвращении Запорожской АЭС под полный контроль Украины. Это необходимо для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины в четверг, 7 марта.

Читайте также:

Какая ситуация на Запорожской АЭС

В министерстве рассказали, что совет управляющих МАГАТЭ большинством голосов поддержал разработанный Украиной проект резолюции по ядерной безопасности, защищенности и гарантиям в Украине.

Этот документ призывает Россию к срочному выводу всего несанкционированного персонала, включая военных, из ЗАЭС и к немедленному возвращению станции под полный контроль компетентных органов Украины. Это необходимо для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации.

"Российская Федерация открыто демонстрирует враждебность к Агентству и сознательно подрывает доверие к системе нераспространения. Поддерживая сегодня разработанную Украиной резолюцию, страны пошлют четкий сигнал России прекратить свою незаконную деятельность. Голос за эту резолюцию демонстрирует преданность МАГАТЭ и необходимость возвращения безопасности на крупнейшую атомную электростанцию Европы. Ведь будущее развитие атомной энергетики в мире может остановить даже любая незначительная авария на Запорожской АЭС", — отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Как известно, в принятом документе также выражается серьезная обеспокоенность нестабильным состоянием ядерной безопасности и защищенности на ЗАЭС, в частности:

отсутствием должного квалифицированного персонала,

пробелами в проведении планово-предупредительных работ,

отсутствием надежных цепей поставки,

уязвимым состоянием водоснабжения, внешнего электроснабжения и установкой противопехотных мин в буферной зоне между внутренним и внешним периметром установки.

Скриншот сообщения Министерва энергетики

Напомним, 28 февраля эксперты МАГАТЭ слышали взрывы возле Запорожской АЭС в Энергодаре. По их словам, после этого последовал огонь из стрелкового оружия.

Ранее оккупанты в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС. В результате атаки объект функционировал только на одной линии электропитания.