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МАГАТЭ требует вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины

8 марта 2024 10:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
МАГАТЭ требует вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины
Миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Совет директоров МАГАТЭ 7 марта одобрил резолюцию о срочном возвращении Запорожской АЭС под полный контроль Украины. Это необходимо для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины в четверг, 7 марта.

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В министерстве рассказали, что совет управляющих МАГАТЭ большинством голосов поддержал разработанный Украиной проект резолюции по ядерной безопасности, защищенности и гарантиям в Украине.

Этот документ призывает Россию к срочному выводу всего несанкционированного персонала, включая военных, из ЗАЭС и к немедленному возвращению станции под полный контроль компетентных органов Украины. Это необходимо для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации.

"Российская Федерация открыто демонстрирует враждебность к Агентству и сознательно подрывает доверие к системе нераспространения. Поддерживая сегодня разработанную Украиной резолюцию, страны пошлют четкий сигнал России прекратить свою незаконную деятельность. Голос за эту резолюцию демонстрирует преданность МАГАТЭ и необходимость возвращения безопасности на крупнейшую атомную электростанцию Европы. Ведь будущее развитие атомной энергетики в мире может остановить даже любая незначительная авария на Запорожской АЭС", — отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Как известно, в принятом документе также выражается серьезная обеспокоенность нестабильным состоянием ядерной безопасности и защищенности на ЗАЭС, в частности:

  • отсутствием должного квалифицированного персонала,
  • пробелами в проведении планово-предупредительных работ,
  • отсутствием надежных цепей поставки,
  • уязвимым состоянием водоснабжения, внешнего электроснабжения и установкой противопехотных мин в буферной зоне между внутренним и внешним периметром установки.
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Скриншот сообщения Министерва энергетики

Напомним, 28 февраля эксперты МАГАТЭ слышали взрывы возле Запорожской АЭС в Энергодаре. По их словам, после этого последовал огонь из стрелкового оружия.

Ранее оккупанты в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС. В результате атаки объект функционировал только на одной линии электропитания.

Запорожская область
МАГАТЭ
безопасность
война в Украине
Запорожская АЭС

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