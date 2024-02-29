Майдан-3 — розвідка має списки людей, яких Росія хоче залучити до спецоперації

Представник ГУР Андрій Юсов. Фото: ukr.net

Головне управління розвідки Міністерства оборони України має список осіб, яких Росія може використовувати для спецоперації "Майдан-3". Країна-агресор завербувала для просування російських наративів деяких громадян України.

Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов в етері Радіо Свобода у четвер, 29 лютого.

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У ГУР стверджують, що часто з такими громадянами спілкуються не безпосередньо, а через посередників, і серед них можуть бути громадські та політичні діячі, лідери суспільної думки.

Юсов заявив, що не може називати конкретні прізвища. Проте є переліки людей, яких Росія намагається залучити до розповсюдження своєї риторики. За його словами, в список входять десятки людей з впливових категорій.

Представник ГУР розповів, що для досягнення цілей з просування російських наративів та розхитування ситуації в Україні проводиться масова "закупівля" та створення Telegram-каналів. Також створюються ботоферми, які посилюють російську риторику у соцмережах.

Спецоперація РФ на території України

"Майдан-3" - так назвали в Росії операцію, яка має на меті дестабілізувати ситуацію в Україні в соціальному та політичному планах. За словами Юсова, традиція використовувати українські терміни для позначення дій, спрямованих проти України, походить від радянських спецслужб.

Нагадаємо, що Комітет з питань розвідки при президентові заявив, що спецоперація "Майдан-3" досягне своєї кульмінації в березні-травні 2024 року, а протягом найближчих тижнів ворог активно буде розповсюджувати деструктивні для світової безпеки наративи.

Також в етері Новини.LIVE політолог Володимир Фесенко розповів для чого Росії потрібна спецоперація "Майдан-3" й чим вона може закінчитись.