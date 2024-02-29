Майдан-3 — разведка имеет списки людей, которых Россия хочет привлечь к спецоперации

Представитель ГУР Андрей Юсов. Фото: ukr.net

Главное управление разведки Министерства обороны Украины имеет список лиц, которых Россия может использовать для спецоперации "Майдан-3". Целью которой является распространение российских нарративов в Украине и мире.

Об этом 29 февраля в эфире Радио Свобода сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.

Читайте также:

Кого Россия может привлечь к спецоперации в Украине

В ГУР утверждают, что часто с такими гражданами общаются не на прямую, а через посредников и среди них могут быть общественные и политические деятели, лидеры общественного мнения.

Юсов заявил, что не может называть конкретных фамилий. Однако есть перечни людей, которые Россия пытается привлечь к распространению своей риторики. По его словам, в список входят десятки людей из влиятельных категорий.

Представитель ГУР рассказал, что для достижения целей по продвижению российских нарративов и расшатыванию ситуации в Украине проводится массовая "закупка" и создание Telegram-каналов. Также создаются ботофермы, усиливающие российскую риторику в соцсетях.

Спецоперация РФ на территории Украины

"Майдан-3" — так назвали в России операцию, целью которой является дестабилизировать ситуацию в Украине в социальном и политическом планах. По словам Юсова, традиция использовать украинские термины для обозначения действий, направленных против Украины, берет начало из советских спецслужб.

Напомним, что Комитет по вопросам разведки при президенте Украины заявил, что спецоперация "Майдан-3" достигнет своей кульминации в марте-мае 2024 года, а в ближайшие недели враг активно будет распространять деструктивные для мировой безопасности нарративы.

Также в эфире Новини.LIVE политолог Владимир Фесенко рассказал, для чего России нужна спецоперация "Майдан-3" и чем она может закончиться.