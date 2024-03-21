Масштабна повітряна тривога — наближаються ракети
21 березня 2024 03:47
оновлено: 03:49
Запуск ракети в нічне небо. Фото: УП
Повітряна тривога зараз 21 березня охопила всю Україну. Небезпека оголошена через ворожі ракети, які наближаються до українського кордону.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
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Таким чином повітряна тривога оголошена по всій Україні.
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