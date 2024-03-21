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Масштабна повітряна тривога — наближаються ракети

21 березня 2024 03:47
оновлено: 03:49
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Інна Буряк
редактор
Масштабна повітряна тривога — наближаються ракети
Запуск ракети в нічне небо. Фото: УП
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога зараз 21 березня охопила всю Україну. Небезпека оголошена через ворожі ракети, які наближаються до українського кордону.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином повітряна тривога оголошена по всій Україні. 

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 21 березня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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