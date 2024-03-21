Масштабна повітряна тривога — наближаються ракети

Запуск ракети в нічне небо. Фото: УП

Повітряна тривога зараз 21 березня охопила всю Україну. Небезпека оголошена через ворожі ракети, які наближаються до українського кордону.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Читайте також:

Українські захисники попереджають про наближення ракет, які ймовірно пустили літаки Ту-95 мс.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином повітряна тривога оголошена по всій Україні.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Новина доповнюється...