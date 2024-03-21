Повітряні сили попереджають про зліт Ту-95 мс — коли досягнуть пускових рубежів

Зліт літака вночі. Фото: iStock

Повітряні сили Збройних сил України заявили, що зафіксовано зліт дев'яти літаків Ту-95 мс з аеродрому Оленья, що на території Росії. Борти долетять до пускових рубежів близько 03:00 в ніч проти четверга, 21 березня.

Про це Повітряні сили повідомили в Telegram.

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Попередження від Повітряних сил

"Зафіксовано близько 9 бортів Ту-95 з аеродрому Оленья (Мурманська область, РФ). Орієнтовний час виходу на пускові рубежі — 03:00", — попередили військові.

Захисники додали, що додатково повідомлять про зміну обставин.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі в Україні не оголошено повітряної тривоги, окрім тимчасово окупованих Луганської області та автономної республіки Крим.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський розповів, скільки цілей російські загарбники випустили по країні з початку березня. За його словами, щодня і щоночі ворог веде терористичну війну проти наших людей, звичайних міст і сіл країни.

Також ми писали, що російські окупанти у середу, 20 березня, завдали ракетного удару по Харкову. Кількість поранених внаслідок обстрілу станом на 21:00 збільшилася до восьми, п'ятеро людей загинули. В ДСНС показали наслідки злочину РФ.