Воздушные силы предупреждают о взлете Ту-95 мс — когда достигнут пусковых рубежей

Взлет самолета ночью. Фото: iStock

Воздушные силы Вооруженных сил Украины заявили, что зафиксирован взлет девяти самолетов Ту-95 мс с аэродрома Оленья на территории России. Борты долетят до пусковых рубежей около 03:00 в ночь на четверг, 21 марта.

Об этом Воздушные силы сообщили в Telegram.

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"Зафиксировано около 9 бортов Ту-95 с аэродрома Оленья (Мурманская область, РФ). Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи — 03:00", — предупредили военные.

Защитники добавили, что дополнительно сообщат об изменении обстоятельств.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время в Украине не объявлена воздушная тревога, кроме временно оккупированных Луганской области и автономной республики Крым.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, сколько целей российские захватчики выпустили по стране с начала марта. По его словам, каждый день и ночь враг ведет террористическую войну против наших людей, обычных городов и сел страны.

Также мы писали, что российские оккупанты в среду, 20 марта, нанесли ракетный удар по Харькову. Число раненых в результате обстрела по состоянию на 21:00 увеличилось до восьми, пять человек погибли. В ГСЧС показали последствия преступления РФ.