Масштабная воздушная тревога - приближаются ракеты
Воздушная тревога сейчас 21 марта охватила всю Украину. Опасность объявлена из-за приближающихся к украинской границе вражеских ракет.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.
Украинские защитники предупреждают о приближении ракет, предположительно пустивших самолеты Ту-95 мс.
Таким образом, воздушная тревога объявлена по всей Украине.
Обновлено 04:10. Паблик "Николаевский Ванек" сообщает о первых ракетах, летящих в Черниговском курсе на Киевскую область.
Об этом предупреждают и воздушные силы. По словам военных, курс ракет южный. Также они предупреждают жителей Нежина об особой опасности.
Обновлено 04:14. Защитники сообщают, что в сторону Чернигова следует ракета.
Обновлено 04:19. "Николаевский Ванек" сообщает о второй волне пусков ракет из Ту-95 из района Каспийского моря.
Также "Ванек" предупреждает о летящих на западные области ракетах.
Воздушные силы подтвердили эту информацию – ракеты летят через Житомирскую область.
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