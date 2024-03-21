Масштабная воздушная тревога - приближаются ракеты

Запуск ракеты в ночное небо. Фото: УП

Воздушная тревога сейчас 21 марта охватила всю Украину. Опасность объявлена из-за приближающихся к украинской границе вражеских ракет.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

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Украинские защитники предупреждают о приближении ракет, предположительно пустивших самолеты Ту-95 мс.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, воздушная тревога объявлена по всей Украине.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 04:10. Паблик "Николаевский Ванек" сообщает о первых ракетах, летящих в Черниговском курсе на Киевскую область.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Об этом предупреждают и воздушные силы. По словам военных, курс ракет южный. Также они предупреждают жителей Нежина об особой опасности.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 04:14. Защитники сообщают, что в сторону Чернигова следует ракета.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 04:19. "Николаевский Ванек" сообщает о второй волне пусков ракет из Ту-95 из района Каспийского моря.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Также "Ванек" предупреждает о летящих на западные области ракетах.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Воздушные силы подтвердили эту информацию – ракеты летят через Житомирскую область.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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