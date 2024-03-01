Мер Вараша заявив, що Україна досі є ядерною державою

Міський голова Вараша Рівненської області Олександр Мензул. Фото: Вараська міська рада

Міський голова Вараша Рівненської області Олександр Мензул, дотичний до ядерної безпеки та Рівненської атомної електростанції, розповів про український досвід життя містечка з атомною електростанцією в умовах війни. За його словами, Україна досі ядерна держава.

Про це Олександр Мензул розповів в інтерв'ю Укрінформу, опублікованому в четвер, 29 лютого.

Читайте також:

Враховувати загрози на початках

Олександр Мензул за освітою інженер-фізик, працював у відділі ядерної безпеки та був заступником начальника служби надійності, ресурсу та продовження експлуатації Рівненської АЕС. Він виступав під час VI Міжнародного науково-технічного конгресу SAFE PLACE-2023, що відбувся у Варшаві.

Експерт зазначив, що польські плани побудувати кілька малих модульних АЕС близько до кордону з Білоруссю дуже ризиковані, адже загрози слід врахувати на початках будівництва.

"Практичний досвід щодо цього є лише в Україні — у Вараші, на Рівненській АЕС. Зауважу, що уряд польського міста Остроленка, де планується будівництво ядерних блоків, погодив зі своєї сторони угоду про співпрацю між нашими містами, які є супутниками АЕС", — розповів Мензул.

Він зауважив, що учасників конференції цікавило, як громада живе в умовах війни поруч із АЕС, адже ця практика унікальна для України. Жодна держава у світі не підготовлена до військової загрози, тому Мензул вважає, що Міжнародні правила ядерної безпеки слід переглянути в співпраці з власниками АЕС, національними регулюючими органами та громадами.

"АЕС — об’єкт підвищеної небезпеки, її не можна "закрити на ключ і піти". Атомну станцію необхідно обслуговувати навіть у зупиненому стані, під час зняття з експлуатації. АЕС не можна залишити, бо паливо, яке є в басейнах витримки і в реакторній установці, постійно має охолоджуватися. Системи безпеки працюють навіть тоді, коли АЕС не виробляє електроенергії, а перебуває у режимі холодного зупину, — цей стан нині в Енергодарі", — пояснив міський голова Вараша.

Україна — приклад світу для роботи з АЕС

Експерт вкотре наголосив, що маємо чіткий приклад Енергодара, який показує, чому Україна не може відступити. До того ж ми наочно показуємо світові, що варто було б змінити в правилах поведінки з ядерними об’єктами на міжнародному рівні.

"Якщо про Україну, то треба нагадувати всім, що ми — ядерна держава. Так, у нас немає ядерної зброї, але у нас — ядерні матеріали. Україна є підписантом меморандуму з МАГАТЕ про контроль над переміщенням ядерних матеріалів, тому що потенційно це — ядерна зброя. У вигляді не атомної, але "брудної" бомби", — зазначив Мензул.

Як приклад він навів окуповану росіянами Запорізьку АЕС та Чорнобильську зону, де загарбників копали окопи, із них ніхто не вижив.

Перспективи розвитку громади

Мензул наголосив, що дохідна частина бюджету громади значною мірою залежить від АЕС. Таким чином серед місцевості спостерігається контраст: цивілізація завдяки АЕС, але за кілька десятків кілометрів від неї щільність населення низька.

"А якщо повернутися до міста, то не все так погано, і не все — райдужно. Тому що місто повністю залежить від АЕС, його потрібно розвивати, а також будувати нові енергоблоки. За п’ять років виходить термін експлуатації першого і другого блоків, кожні десять років проводиться переоцінка безпеки ядерного блоку", — додав мер Вараша.

Нагадаємо, що Мензул прокоментував можливість другого наступу на регіон з боку прикордонної Білорусі. За його словами, у разі повторного наступу, білоруські чи російські солдати можуть не пройти через густу заболочену місцевість.

Також ми писали, що в Україні цьогоріч планують розпочати будівництво чотирьох нових ядерних реакторів для компенсації енергетичних потужностей, втрачених внаслідок війни з Росією. Відомо, де їх встановлять.