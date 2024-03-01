Мер Вараша прокоментував можливість вторгнення з території Білорусі

Мер Вараша Олександр Мензул. Фото: Вараська міська рада

Мер Вараша Рівненської області Олександр Мензул прокоментував можливість другого наступу на регіон з боку прикордонної Білорусі. За його словами, у разі повторного наступу, білоруські чи російські солдати можуть не пройти через густу заболочену місцевість.

Про це він розповів в інтерв'ю "Укрінформу".

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Мер Вараша зауважив, що аби дістатись Вараша, білоруським військовикам доведеться пройти Зарічненську громаду, яка розташована просто на кордоні з Білоруссю. Але у цьому випадку, ворог може зіштовхнутися з природними перепонами.

"Від нас до білорусів — кілометрів 50-70 по прямій. Нібито й близько, але маршрут непростий — непрохідні ліси й болота. Це, до речі, було однією з причин, чому росіяни не зайшли саме тут на початку широкомасштабного вторгнення, а рушили у бік Чорнобиля. У нас є кілька доріг у бік Білорусі, які оточені непрохідними лісами. І ці шляхи — контрольовані: перекриті, перериті, заміновані", — сказав він.

Проте для повітряних ударів, як зауважив очільник Вараша, територія дуже близько. Через це, два роки тому, в регіоні, був тотальний контроль з метою виявлення російських чи білоруських ДРГ.

"Поява когось стороннього, хто може потенційно бути у складі ворожих диверсійних груп, одразу відстежувалася і відстежується. Ми організували добровольче формування територіальної громади, багато з його учасників пішли воювати і в ТрО, й в інші військові з'єднання", — резюмував Мензул.

Він додав, що такі заходи також проводилися через ймовірну загрозу просування російської армії в бік Рівненської АЕС.

"Від кордону до нас була зосереджена велика кількість військових, про що, звичайно, знали білоруси та росіяни. Тому й руху з півночі до нас не було. Водночас усі розуміли, що тут — АЕС: об’єкт, що викликає інтерес ворога. Тому Вараш одразу перейшов у режим кругової, глухої оборони", — пояснив мер Вараша.

Нагадаємо, раніше речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що Росія вивела свої війська з Білорусі, і через те, що в країні немає достатньо військових сил, наступ з Білорусі неможливий.

Водночас військовий бригади наступу "Рубіж" Петро Кузик повідомляв, що ділянка фронту на кордоні з Білоруссю добре замінована, але попри це, загрозу з РБ не варто виключати.